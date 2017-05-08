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「宋楚瑜曾找我當副手遭拒」 吳敦義暗諷其他候選人

2017-05-08  16:44

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨主席候選人吳敦義下午前往桃園市平鎮區爭取黨員支持，他回憶，民國89年宋楚瑜要選總統，直到最後10分鐘還在爭取他做副手，但他堅持不背叛國民黨。藉此諷刺曾經被其他政黨「用職務買走」的候選人。

吳敦義下午前往三安集會所，說明他參選中國國民黨的理念，他從故總統蔣介石對台灣的貢獻說起，罵到蔡英文總統忘恩負義、凶狠殘暴，並細數自己的歷練，推薦自己是最理想的國民黨主席候選人。

「有人問我當選黨主席後，會不會將中國國民黨改名為台灣國民黨？」吳敦義強調，中國國民黨坐不改名、行不改姓，中國兩個字，就是一中各表的中華民國，「並不是代表大陸那一方的人」。

吳敦義說，國民黨需要改的，是原來的「溫良恭儉讓」個性，應該改為「溫良恭儉待人可以，對民進黨絕對要當仁不讓」。

「『沒影說』民進黨打不敗啦！」吳敦義認為，只要國民黨奮發圖強、只要民進黨失去民心，國民黨就能贏回政權，但仍要看誰領導國民黨，若是軟腳蝦帶領，黨就會是軟腳蝦；若是沒有工作能力與智慧的人，黨就會連打仗也不能打；若是曾被其他政黨用職務買走的人、不忠於國民黨，「又如何能帶領呢？」

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  • 中國國民黨主席候選人吳敦義（中）到桃園市平鎮區爭取黨員支持。 （記者周敏鴻攝）

    中國國民黨主席候選人吳敦義（中）到桃園市平鎮區爭取黨員支持。 （記者周敏鴻攝）

  • 中國國民黨主席候選人吳敦義（右）到桃園市平鎮區爭取黨員支持。 （記者周敏鴻攝）

    中國國民黨主席候選人吳敦義（右）到桃園市平鎮區爭取黨員支持。 （記者周敏鴻攝）

  • 中國國民黨主席候選人吳敦義（右四）到桃園市平鎮區爭取黨員支持。 （記者周敏鴻攝）

    中國國民黨主席候選人吳敦義（右四）到桃園市平鎮區爭取黨員支持。 （記者周敏鴻攝）

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