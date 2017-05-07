看前瞻計畫 李鴻源：還有很多功課要做

2017-05-07 14:18

〔記者李容萍／桃園報導〕前內政部長李鴻源，今天出席高鐵桃園站區前的展覽活動，被問到政府大力推動「前瞻基礎建設計畫」的看法時，他認為計畫還有很多功課要做，呼籲執政黨、反對黨應用更專業的精神面對高達8800億經費的前瞻計畫，讓計畫變的真正前瞻，而不是變成國家未來負擔，因為「政府財政狀況真的不好」。

李鴻源建議政府應先撤回計畫，與其跟政治人物談，必須先跟專家談，經專家評估後，8800億不是不投資，而是要投資在刀口上，希望把方案弄清楚再推出來，大家再坐下來好好談。

李鴻源表示，大家有種迷思，只要花錢就能帶動經濟，他也認為是對的，但必須思考台灣內需市場不到2成，投資下去所帶來的影響，恐怕不如預期。他認為，大家必須思考，錢要花到哪？其中的4000億花在輕軌，必須研究台灣軌道運輸、輕軌的需求？台北有800萬人的市場，除此之外適合嗎？高雄捷運至今還在賠錢，這些事沒弄清楚前，將錢貿然投進去，萬一又多了一堆蚊子公共工程，國家有辦法負擔嗎？

李鴻源還說，台灣1年公共建設總能量大概為4000到5000億，現有營造業、顧問業有多少空間執行計畫？而由中央還是地方執行？工程是延續的，要是邏輯不清楚的話，執行過程可能未謀其利，先受其害。這些事情都要講得很清楚。畢竟國家舉債已達上限，執行該計畫，財務有沒有辦法負擔？