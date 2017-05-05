周刊民調郭台銘領先蔡英文 柯P這麼看....

柯文哲表示，他的好朋友大學光執行長林丕容曾說，考前不會、考後不會，只有考試的時候會，換言之，投票前後民調高都沒有用，投票當天民調高就好。（記者方賓照攝）

2017-05-05 11:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕有周刊民調顯示，若明天是總統大選，鴻海集團董事長郭台銘將拿下35.7％支持度，現任總統蔡英文支持度24.2％。對此，台北市長柯文哲今出席活動後受訪，被問及對於此份民調看法，柯表示，好友大學光執行長林丕容曾開玩笑說自己考試的時候，考前、考後都不會，只有考試當下會而已，意思就是民調選前、選後不重要，選舉當天高才有用。

《時報周刊》民調顯示，當民眾被問到明天若是總統大選，會把票投給蔡英文總統或鴻海集團董事長郭台銘？結果，蔡獲得2成4支持，郭台銘則拿下3成5支持度，領先蔡逾11個百分點。

台北市長柯文哲今出席活動後受訪，媒體問他對此份民調的看法，柯說，選舉是3年後的事，好朋友大學光執行長林丕容說，每次考試考前不會、考後不會，只有考試的時候會，換言之，投票前後民調高都沒有用，投票當天民調高就好。