台灣人才外流 龔明鑫：三大因素造成
2017-05-04 22:07
〔記者陳梅英／台北報導〕台灣人才外流嚴重，根據主計總處統計，台灣迄今有72萬人在海外工作，但外國專業人士在台灣卻不到3萬人，台灣人留不住、外國人不想來，未來台灣將成為全球人才最匱乏的地方，國發會副主委龔明鑫今日受訪時表示，人才留不留得住與三大因素有關，分別是薪水、舞台以及生活環境，目前政府正積極透過政策努力，希望能解決低薪問題，提供舞台讓年輕人發揮並改善外國人在台灣的生活。
龔明鑫今日受邀參加公視「有話好說」現場直播節目探討台灣人力外流問題。
龔明鑫說，人才留不留得住與三大因素有關，其中，薪水問題要解決較為困難，因為是整個結構與教育造成，過去十幾年來台灣產業結構沒有真的轉型成功，企業還在拼2-3％毛利，自然不會出高薪聘請人才；因此，政府目前力推5+2創新產業就是試圖調整台灣產業結構，並加強對年輕人創新創業輔導。
至於年輕人缺乏舞台而出走，龔明鑫說，舞台如果搭建起來只侷限台灣一定不夠大，因此，現在思考的是如何把台灣舞台與國際連結，不只是國際連結也要與在地、未來連結，比如亞洲·矽谷計劃，就是希望搭建一個這樣的舞台讓年輕人發揮。
在生活環境的部分則是要解決外國人在台灣生活的不便利之處，國發會先前調查匯整了27項外國人在台灣生活遭遇的問題，其中12項不需修法的，在行政院指示下，馬上就修改了，比如以前辦信用卡要雙證件現在不用，另外需要修法的則包裹為「延攬外國人才專法」一起解決。
龔明鑫說，其實他並不擔心年輕人短暫出走，到國外去歷練，因為這些年輕人終究會回到台灣，並帶來更多國際經驗，對台灣是好事，擔心的是出去了不回來以及外國人不來台灣，這可能會造成台灣經濟發展停滯問題。
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