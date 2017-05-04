前國策顧問蔡有全突過世 社運人士不捨
2017-05-04 21:00
〔即時新聞／綜合報導〕前國策顧問蔡有全今傳出因身體不適過世。
據《新頭殼》報導，許榮淑指出，她晚間與蔡有全的夫人、民進黨前立委周慧瑛有通過電話，據周慧瑛指出，周在今上午出門時，留在家中照顧孫子的蔡有全就曾表示頭部不舒服，她在下午約2點回家時則發現蔡有全已不幸過世。
報導提到，目前蔡有全停靈在台北醫學院，曾與蔡有全一同為台灣民主奮鬥的夥伴也紛紛趕往現場致意。
而今晚間包含民主運動攝影師邱萬興、社運人士王奕凱等人都在臉書發文表示哀悼，其中邱萬興更貼出多張蔡有全生前的活動照片，並逐一註記，主張台灣獨立的蔡有全曾參與過的大小活動。
邱萬興在發文時也提到，今中午原本受邀要與蔡有全一起演講，要談詹益樺的農運與台獨運動，但撥打電話無人接聽，下午就獲悉蔡有全過世的消息，讓他感到震驚又惋惜。
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