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獵雷艦錢進港澳？ 慶富否認
2017-05-04 15:29
海軍「康平專案第二階段」計畫首艘獵雷艦於義大利新建，預計今年7月豎桅。（記者黃旭磊翻攝）
〔記者黃旭磊／高雄報導〕外界質疑慶富造船匯款310萬美金到港澳涉及海軍「康平專案第二階段」計畫，慶富澄清表示，款項無關合約。
國民黨立委馬文君今天（4日）質詢海軍參謀長李宗孝，指稱海軍委託慶富承造6艘獵雷艦案，慶富將採購獵雷艦關鍵組件設備款項310萬美金，匯款給設在澳門「OCEAN KIRIN LIMITED」公司，「形同是打臉蔡英文總統的國艦國造」。
海軍回覆合約款項還在第一銀行，而慶富也指出，310萬美金未涉及專案匯款，絕未損及獵雷艦主約執行之權益。
慶富強調，獵雷艦締約裝備廠家包括Intermarine、Lockheed Martin、Thales、IFEN、Sagicofin、Calzoni、H&H、Environics及SITEP等9家國外廠商，絕未向大陸地區（中國）採購裝備或勞務參與，有決心完成「國艦國造」專案使命。
慶富進一步指出，外界質疑匯款給香港OCEAN KIRIN LIMITED款項，實為專案前計畫主持人陳偉志（慶富副董事長、負責人陳慶男之子）個人所為，已責由專人檢討處理。
相關人士指稱，慶富拿到合約預算352億元，需在8年後（2025年）新建6艘獵雷艦，其中，除首艘700多噸在義大利建造，其餘5艘需在國內建造達成「國艦國造」目標，慶富將在高雄興達港造船，已與高雄市府於今年4月15日簽約拿下建廠土地。
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