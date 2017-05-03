「國民體育法」初審通過 單項協會將更透明、民主化
2017-05-03 21:39
〔記者鄭鴻達／台北報導〕為改革各單項體育協會長年弊端，立法院教育及文化委員會初審通過「國民體育法部分條文修正草案」，不但建立零用金、出賽費制度，讓選手不再因「為國爭光」受委屈，更明定單項協會的理監事等之產生民主化、財務透明化，避免協會被特定人、團體把持及壟斷。
立法院教育及文化委員會召委許智傑及立委柯志恩、黃國書、何欣純、吳思瑤、張廖萬堅、蘇巧慧、李麗芬、蔡培慧、高潞·以用等多名委員，今整日馬拉松式完成「國民體育法部分條文修正草案」初審，回應自世界棒球經典賽之後，民間出現之體育改革聲浪。
提案立委黃國書表示，本次修法第4條條文，將國家代表隊之培訓及參賽選手的出賽費、零用金制度入法，讓選手未來不會再戴「為國爭光」的帽子而無償出賽，藉此讓體育選手的權益受到更多重視及照顧。
對於單項協會的改革，黃國書指出，在第38條條文中，有規範「選手理事」部分，規定協會理事的結構中必須有選手代表，使協會回歸以選手為中心，並且規範團體及個人會員之比例，讓單項協會有更民主化的設計。
黃國書表示，本次修法也規定，中央體育團體的理監事的產生，若三等親以內者不能同時擔任理事、監事，避免協會近親繁殖，使單項協會更制度化、透明、開放，避免以往被詬病的特定人士或家族掌控單項協會的弊端。較可惜的是，對於地方體育團體本次修法並未觸及。
至於外界關注的單項協會財務透明化，黃國書指出，本次修法將會計師查證制度納入條文，讓單項協會的財務必須透過會計師認證，以昭公信，且每年須在其網頁設置財務專區，公告每年接受政府哪些補助，避免單項協會因財務不透明而壟斷利益。
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