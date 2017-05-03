台東豐田棒壘球場啓用 議長：一定不能給教育處管理

豐田棒壘球場上午啟用，豐田國小直笛隊演奏。（記者黃明堂攝）

2017-05-03 11:28

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市豐田里民期盼數十年的豐田公園今天落成啓用，簡易棒壘球場提供台東民眾打球運動空間及培訓更多棒量球好手。議長饒慶鈴強調，為免又成閒置球場，「絕不能給教育處管理」，縣長黃健庭則表示將委託民間經營。

此一簡易球場原本是退輔會土地，長期閒置，經議長饒慶鈴、議員田石雄、陳志峰等爭取多年，完成撥用，並縣長黄健庭支持而興建公園，總面積為5500平方公尺，由台東縣立體育場執行，去年105年12月發包，於今年3月31日完工，4月11日通過驗收。

園內規劃簡易的棒疊球場，簡易鋪設礁石、紅土、草皮等環境，以最少經費打造一個提供有縣民運動休聞使用場所。

縣長黃健庭今天上午與饒慶鈴、田石雄、陳志峰、章正輝及台東市長張國洲等人共同剪綵啟用，隨後由黃健庭投球，饒慶鈴打擊， 開球象徵球場正式開打。

議員們都肯定黃健庭支持興建球場，張國洲進一步允諾會加強球場週邊照明，饒慶鈴則重視啟用後的維護問題，她說，「一定不能交給教育處」！令在場的教育處長劉鎮寧捏把冷汗，還好饒接著說，教育處人力不足，無法再負荷多管一處球場。

黃健庭說，當初就是為了提高公園的使用率，才朝棒壘球場方向規畫，未來也將委託民間管理。