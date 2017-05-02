亞協正名「台灣日本關係協會」 傳最快520前宣布

2017-05-02 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本駐台機構今年元旦更名為「日本台灣交流協會」，而我國負責對日本交流窗口的「亞東關係協會」也將改名為「台灣日本關係協會」，但至今尚未正式掛牌，有媒體報導，改名日程最快將在520前對外宣布。

行政院3月下旬拍板，核定我國負責對日本交流窗口的「亞東關係協會」，將改名為「台灣日本關係協會」。外交部長李大維上月19日曾表示，「一個月內會有揭牌儀式」，正在規劃中，但外交部至今尚未公開掛牌日程。

據《蘋果日報》報導，亞協更名「台灣日本關係協會」，最快會在520前對外宣布，據悉此次改名不會在日本舉行儀典，較之於「日本台灣交流協會」揭牌時在台灣舉行正式儀式，相對低調許多。

亞協揭牌儀式也預定在台北辦公室內簡單舉行，台灣將由現任會長邱義仁主持揭牌，日本台灣交流協會則由台北事務所代表沼田幹夫與會。