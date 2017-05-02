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談新任副發言人陳思宇 柯P：能力好長的漂亮

陳思宇今30歲，外型亮眼，也是台聯黨台北市議員陳建銘的掌上明珠。（陳思宇提供）

2017-05-02  12:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲的前副發言人黃大維辭職已14個月，北市府昨公佈新副發言人由媒體事務組成員陳思宇出任。市長柯文哲今受訪時表示，陳思宇優點很多、長得漂亮，每個條件都OK，而陳思宇也向他承諾2018不會參選。

陳思宇今30歲，外型亮眼，也是台聯黨台北市議員陳建銘的掌上明珠，過去即擔任過父親法案助理、台北市觀光傳播局專員，去年底轉至媒事組工作，熬了5個月升為副發言人。據了解，北市府有一項不成文規定，即擔任發言人角色，不得參選下屆民代，避免引發藍綠紛爭。

柯文哲今出席活動後受訪時指出，陳思宇的優點很多，工作認真、個性好、辦事效率不錯、長得漂亮，每個條件都OK。對於市府內的不成文規定，柯坦言，為求公平他問過陳思宇，若要擔任市府發言人就不要去選舉，陳答應不選，「她叫她爸爸自己再選。」

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  • 市長柯文哲今受訪時表示，陳思宇優點很多、長得漂亮，每個條件都OK，而陳思宇也向他承諾不會參選2018。（陳思宇提供）

    市長柯文哲今受訪時表示，陳思宇優點很多、長得漂亮，每個條件都OK，而陳思宇也向他承諾不會參選2018。（陳思宇提供）

  • 台北市長柯文哲今出席玉山金控響應北市府禁用一次性及美乃皿餐具活動。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今出席玉山金控響應北市府禁用一次性及美乃皿餐具活動。（記者沈佩瑤攝）

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