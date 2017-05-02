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談新任副發言人陳思宇 柯P：能力好長的漂亮
2017-05-02 12:23
陳思宇今30歲，外型亮眼，也是台聯黨台北市議員陳建銘的掌上明珠。（陳思宇提供）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲的前副發言人黃大維辭職已14個月，北市府昨公佈新副發言人由媒體事務組成員陳思宇出任。市長柯文哲今受訪時表示，陳思宇優點很多、長得漂亮，每個條件都OK，而陳思宇也向他承諾2018不會參選。
陳思宇今30歲，外型亮眼，也是台聯黨台北市議員陳建銘的掌上明珠，過去即擔任過父親法案助理、台北市觀光傳播局專員，去年底轉至媒事組工作，熬了5個月升為副發言人。據了解，北市府有一項不成文規定，即擔任發言人角色，不得參選下屆民代，避免引發藍綠紛爭。
柯文哲今出席活動後受訪時指出，陳思宇的優點很多，工作認真、個性好、辦事效率不錯、長得漂亮，每個條件都OK。對於市府內的不成文規定，柯坦言，為求公平他問過陳思宇，若要擔任市府發言人就不要去選舉，陳答應不選，「她叫她爸爸自己再選。」
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