續占主席台 柯建銘轟：國民黨毫無止盡秀下限

國民黨立法院黨團2日在立法院院會發出甲級動員令，黨籍立委一早就占領主席台，癱瘓議事。（記者廖振輝攝）

2017-05-02 10:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕為要求退回「前瞻基礎建設計劃特別條例」，立院國民黨團今繼續占領主席台，導致立法院院會再次空轉，立法院長蘇嘉全稍早對此召集黨團協商，但國民黨團未出席。立院民進黨團總召柯建銘會後受訪時，痛罵國民黨毫無止盡在秀下限，從年金改革到前瞻條例，都在製造衝突讓進度無法往前。

蘇嘉全表示，會繼續私底下了解國民黨團到底有何想法，訴求為何，「總是要有一點具體嘛」，像是訴求退回前瞻條例，由於過去從沒有特別預算退回過，「這絕對是不可行」；若國民黨團希望前瞻條例如何修正，要廣泛討論、充分發言，也會要求民進黨團一定要接受，大家依照議事程序來，不要霸佔主席台。

蘇嘉全稍早在會中也表示，國民黨在還沒審前瞻條例就占領院會，感覺不是很好，是沒目的而占主席台，非人民願意看到。

柯建銘表示，國民黨今天佔領主席台是為了前瞻亂場預作熱身準備，「所以我們在不斷溝通協調，明天有年金也有前瞻，一定會一步步按照程序進行。

至於明如何應對？柯表示，立法院經過那麼多次的衝突，相信有機會解決。