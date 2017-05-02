| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
回來了！ 梁聖岳已抵達桃園機場 2字頭又來了！ 新台幣早盤最高狂飆2.38角 PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 政治

續占主席台 柯建銘轟：國民黨毫無止盡秀下限

國民黨立法院黨團2日在立法院院會發出甲級動員令，黨籍立委一早就占領主席台，癱瘓議事。（記者廖振輝攝）

2017-05-02  10:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕為要求退回「前瞻基礎建設計劃特別條例」，立院國民黨團今繼續占領主席台，導致立法院院會再次空轉，立法院長蘇嘉全稍早對此召集黨團協商，但國民黨團未出席。立院民進黨團總召柯建銘會後受訪時，痛罵國民黨毫無止盡在秀下限，從年金改革到前瞻條例，都在製造衝突讓進度無法往前。

蘇嘉全表示，會繼續私底下了解國民黨團到底有何想法，訴求為何，「總是要有一點具體嘛」，像是訴求退回前瞻條例，由於過去從沒有特別預算退回過，「這絕對是不可行」；若國民黨團希望前瞻條例如何修正，要廣泛討論、充分發言，也會要求民進黨團一定要接受，大家依照議事程序來，不要霸佔主席台。

蘇嘉全稍早在會中也表示，國民黨在還沒審前瞻條例就占領院會，感覺不是很好，是沒目的而占主席台，非人民願意看到。

柯建銘表示，國民黨今天佔領主席台是為了前瞻亂場預作熱身準備，「所以我們在不斷溝通協調，明天有年金也有前瞻，一定會一步步按照程序進行。

至於明如何應對？柯表示，立法院經過那麼多次的衝突，相信有機會解決。

廣告
  • 國民黨立法院黨團2日在立法院院會發出甲級動員令，黨籍立委一早就占領主席台，癱瘓議事，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）和黨籍立委商討後，綠委暫時離開議場。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團2日在立法院院會發出甲級動員令，黨籍立委一早就占領主席台，癱瘓議事，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）和黨籍立委商討後，綠委暫時離開議場。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 主席台 前瞻基礎建設計畫 前瞻條例 柯建銘 蘇嘉全
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：續占主席台 柯建銘轟：國民黨毫無止盡秀下限


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.