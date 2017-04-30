夢想啟航 林佳龍：十年磨一劍 當市長也算創業成功

民進黨立委陳歐珀在宜蘭縣議會，舉辦「創意、創新、創業」蘭陽青年夢想啟航座談會。（記者游明金攝）

2017-04-30 16:38

［記者游明金／宜蘭報導］台中市長林佳龍今天應邀到宜蘭與年青人座談，他說，年青人定居在一個城市，要從自己特色發展，當你是only one（唯一）的時候，也就是number one（第一），年青人要有主見，社會會給年青人機會，任何地方都充滿可能性，他「十年磨一劍」當市長也算是創業成功。

宜蘭縣籍民進黨立委陳歐珀今在宜蘭縣議會，舉辦「創意、創新、創業」蘭陽青年夢想啟航座談會，邀請台中市長林佳龍分享經驗；林說，年青人要發展特色，只要有特色，當你是唯一，也就是第一，社會有很多流行，有很多人云亦云，年青人要有主見，他在台中「十年磨一劍」也算是創業成功，只是他的工作是爭取市長這個職位，年青人要用創新，勇於開創自己事業。

林佳龍指出，台中在青年創業發展方面，有非常多的計畫，要打造一個希望城市，讓年青人可從求學到就業，然後買得起房子，托育托老問題能夠解決，宜蘭與台中都是很好生活的地方，經驗可以分享，他也做過立委，有中央問政經驗，在地方執政的時候，知道怎樣善用各方面資源。

他說，這次來宜蘭分享城市發展經驗，讓台中跟宜蘭可以更緊密，未來在城市交流能夠合作，看到很多年青人返鄉服務，宜蘭具備宜居城市條件，台中也推動這方面建設，彼此可以交流。

立委陳歐珀指出，林佳龍對於年青人，有很宏觀與創新的想法，也具體在實現，宜蘭縣需要多為年輕人面對當前就業的問題，如何創新創業讓年輕人願留在宜蘭打拼，希望透過與年青人對話獲得啟發。