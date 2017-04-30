快訊PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
夢想啟航 林佳龍：十年磨一劍 當市長也算創業成功
2017-04-30 16:38
民進黨立委陳歐珀在宜蘭縣議會，舉辦「創意、創新、創業」蘭陽青年夢想啟航座談會。（記者游明金攝）
［記者游明金／宜蘭報導］台中市長林佳龍今天應邀到宜蘭與年青人座談，他說，年青人定居在一個城市，要從自己特色發展，當你是only one（唯一）的時候，也就是number one（第一），年青人要有主見，社會會給年青人機會，任何地方都充滿可能性，他「十年磨一劍」當市長也算是創業成功。
宜蘭縣籍民進黨立委陳歐珀今在宜蘭縣議會，舉辦「創意、創新、創業」蘭陽青年夢想啟航座談會，邀請台中市長林佳龍分享經驗；林說，年青人要發展特色，只要有特色，當你是唯一，也就是第一，社會有很多流行，有很多人云亦云，年青人要有主見，他在台中「十年磨一劍」也算是創業成功，只是他的工作是爭取市長這個職位，年青人要用創新，勇於開創自己事業。
林佳龍指出，台中在青年創業發展方面，有非常多的計畫，要打造一個希望城市，讓年青人可從求學到就業，然後買得起房子，托育托老問題能夠解決，宜蘭與台中都是很好生活的地方，經驗可以分享，他也做過立委，有中央問政經驗，在地方執政的時候，知道怎樣善用各方面資源。
他說，這次來宜蘭分享城市發展經驗，讓台中跟宜蘭可以更緊密，未來在城市交流能夠合作，看到很多年青人返鄉服務，宜蘭具備宜居城市條件，台中也推動這方面建設，彼此可以交流。
立委陳歐珀指出，林佳龍對於年青人，有很宏觀與創新的想法，也具體在實現，宜蘭縣需要多為年輕人面對當前就業的問題，如何創新創業讓年輕人願留在宜蘭打拼，希望透過與年青人對話獲得啟發。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...
- 輔大蔣介石銅像拆了 網友：有進步
- 朱立倫是選舉勁敵？ 柯P：強不強是相對啦！
- 國民黨重北輕南？ 詹啟賢：選南部人當黨主席
- 美國會支持對台軍售 助台國防自製
網友回應
熱門新聞
- 只穿黑色內褲逛街... 她讓新崛江暴動！
- 被綜合格鬥打趴倒地 太極宗師10秒內被KO
- 師徒情發酵！賀一航探病豬哥亮 卻遭中間人打槍
- 保時捷女網賽》賽果說明一切 莎娃快意晉4
- 消防小隊長山區救溺驚見是愛女 無奈不敵死神
- 孔太太讓他心情洗三溫暖！孔劉慶功喝茫了
- 網球》不敵法國好手 莎娃斯圖加特止步4強
- 豐臀金被搶劫後大轉性 只想當好媽媽
- 改革有感 砍大官》部長級月退 立委促降天花板
- 駁火30槍再經3小時對峙 劉邦誠棄械投降
- 胸前只貼OK繃... 讓新崛江暴動的辣妹被找到了！
- 女大生太可愛！掉1隻手機3個警員趴在地上幫她找…
- MLB》跑壘扭斷左膝韌帶 國民伊頓恐挨刀本季報銷（影音）
- 嚇死人！砂石車自撞衝上分隔島
- 〈徵文啟事〉看手機不看孩子
- 為什麼好友變情人？全慧彬透露李準基這一點打動她
- 【生活紙風車】隨風飛揚的蒲公英
- 自由廣場》美國太平洋司令「反武統」有感
- 戰車連士兵放假溪中網魚 不料沉水溺斃
- 今日MLB戰績
- 快艇驚險續命 保羅自嘲開劇場
- NBA》坐板凳看老鷹被淘汰 昔日第一中鋒「魔獸」豪爾德怒了！
- 〈看門道評味道〉茴香不回香
- 毒蟲跑給警車追 甩尾失控GG了
- 湯姆哈迪街頭擒賊義舉大翻盤？女工程師嗆：人是我抓的
- MUJI無印良品公布人氣商品排行榜 第一名是…
- 仰德傳承賽》前10僅差3桿 好「推手」料登頂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hon Hai talking investments with US
- 泡泡尿不一定就是蛋白尿 做檢查更安心
- 全國會長盃舞蹈賽 身障者尬舞超有自信
- 兄遭通緝想脫罪 報弟個資還是逃不掉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Trump snub a ‘slap in the face,’ reasonable: pundits
- 余文樂新片man爆 釣出正牌春嬌示愛
- 網球》為非洲兒童募款 費爸與首富趣打表演賽（影音）
- 南韓大選最新民調 文在寅遙遙領先安哲秀
- 沙包模擬滿載 中捷電聯車測試行駛
- 過去的西洋鮮肉 傑西麥卡尼、亞倫卡特現在長這樣
- 台南鐵馬元氣站 解決各種疑難雜症…
- 士林官邸復育火金姑 拚後年達陣
- 父母懷疑鬼上身 將兒鎖黑屋囚禁30年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夢想啟航 林佳龍：十年磨一劍 當市長也算創業成功
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分