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美國務院：川普政府決心執行台灣關係法對台軍售

2017-04-28  05:51

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十七日報導〕針對台灣總統蔡英文在接受訪問時表示，台灣有意願採購F35戰機，美國國務院東亞局發言人崔‧葛瑞絲今天表示，川普政府決心全面執行台灣關係法中的條文，也就是美國提供台灣防衛所需的物資與服務，讓台灣維持足夠的自我防禦能力。

川普政府官員已多次釋出可望在今年對台軍售的訊息，不過有官員透露，川普政府在短期內同意售台F35戰機的可能性很低，除了性能先進，需求量也大，還有許多盟邦在排隊等著，但在協助台灣發展柴油潛艦方面有合作的可能。

蔡英文在路透社的訪問中透露，不排除未來跟川普總統再通電話，表示台灣有意採購F35戰機，以及今年台灣能否出席世衛大會是兩岸關係發展的重要指標。崔‧葛瑞絲在回覆記者的電郵中表示，有關蔡英文與川普通話一事，他們不回答假設性問題。美國長久以來的兩岸政策並沒有改變，美國承諾一個中國政策。

對於F35戰機採購，國務院表示，美國長久以來的對台軍售政策是由台灣關係法指導，依據的是台灣的防衛需求。歷經多任美國總統，美國始終深深地信守滿足台灣防禦需求的承諾。

國務院表示，台灣的防衛能力讓台灣有信心與中國大陸對話以改善兩岸關係，在這個脈絡下，美國的對台軍售支持著和平與穩定，不僅是兩岸，還包括整個東亞地區。

對於台灣參與世衛大會，國務院說，美國支持台灣在不需要國家身分的國際組織中成為會員，在需要國家為會員資格的組織內，美國支持台灣有意義的參與。台灣已經面對全球挑戰擴大了有意義的貢獻，美國會在這方面繼續支持台灣。

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  • 國軍戰機演習。（資料照）

    國軍戰機演習。（資料照）

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