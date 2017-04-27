與朝野立委會談 莫健：台灣該展現防衛自己的決心

2017-04-27 18:55

〔記者彭琬馨、邱燕玲／台北報導〕美國在臺協會主席莫健中午與立法院長蘇嘉全，民進黨立委羅致政、王定宇等人餐敘，此外也與時代力量立委黃國昌碰面。此會面是在AIT副處長傅德恩官邸會談，一同參與的還有美國在台協會處長梅健華。與會人士指出，餐敘氣氛相當融洽，莫健特別提醒台灣應「展現自我防衛的決心」。

二度來台的美國在台協會主席莫健，中午拜會立法院各黨立委，原定預計一同出席餐敘的國民黨立委許毓仁、江啟臣因故未現身餐會。據了解，雙方針對台美關係、軍售議題有廣泛交換意見，雖會談間未提及具體軍售內容，但知情人士轉述，莫健在與美方高層會談後直飛台灣，主要為傳達美方在川習會後，美台關係「沒有任何改變」，也強調美國依據「臺灣關係法」有義務提供防禦性武器的承諾並未改變；據轉述，莫健針對台灣是否知覺到面臨的是「有侵略性日益茁壯的對象」、能否展現保護自己的決心，與出席人士有深入討論，雖不便直言特定軍售項目，不過莫健確實認為台灣應加強自我防衛。

另一方面，美方也相當關心我國非政府組織工作者李明哲遭中國無故拘留的後續事宜。據悉，美方認為李明哲事件不涉及統獨，而是人權議題，對於李明哲只是因關注中國維權議題就遭中方無理由逮捕，「美方表示擔憂」，但席間並未討論美方是否將協助援救李明哲。

蘇嘉全下午受訪表示，他們有一起用餐，問候家常，沒有特別的事。媒體詢問是否談到李明哲事件，蘇未正面答覆，只說「我們就話一些家常」。

莫健今也與外交部長李大維會面，明則預定和總統蔡英文碰面，預期話題可能觸及川習會的相關事宜。