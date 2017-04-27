李明哲案 陸委會再度呼籲對岸不要誤判情勢

2017-04-27 17:20

〔記者施曉光／台北報導〕前民進黨黨工李明哲遭中國拘留迄今40天，雖然中國國台辦昨日宣稱李明哲身體狀況良好，並會依法保障其權益，我陸委會副主委邱垂正在今日例行記者會上再次重申，中方迄今未就我方關切事項加以說明，政府要再次表達高度遺憾與不滿，要求中方不要誤判情勢，儘速公布本案真相以及李明哲被限制自由的地點並向我方通報，以及同意家屬進行探視。

對於國台辦昨日呼籲台灣儘速返還兩岸電信詐騙犯罪所得贓款，邱垂正表示，依照我國刑事訴訟法規定，犯罪所得應該歸還被害人，法務部也早已為此向中國提出司法互助案30件，但對岸公安部迄今遲未回覆，以至無法進行後續作業，我方希望對岸儘速提供犯罪被害人身分資料並溝通協商，以利進行返還被害人財物的作業。

有關參與世界衛生大會（WHA）事宜，邱垂正表示，參加WHA及世衛組織相關活動，關乎台灣人民權益，而且台灣的專業參與能對全球公共衛生做出貢獻，應屬全球防疫體系的一環，中國卻一再片面打壓台灣，未善盡國際責任，政府仍會持續儘最大努力，爭取國際支持，並呼籲對岸嚴肅面對此事，不要誤判情勢，傷害我參與國際組織的權力。

邱垂正表示，面對當前兩岸新形勢發展，雙方應該更有耐心、冷靜與理性面對，對岸必須認真正向看待我方務實的論述與作為，並認真理解與回應，摒棄片面設定前提條件，要求單方答辯的思維與作法，改善兩岸互動作為，讓兩岸可以良性溝通，「要溝通就必須先對話，有對話才有善意，有善意才有接近，有接近才有進步，有進步才能相向而行。」