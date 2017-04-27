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蔡英文接受專訪：台灣可能需要向美採購F-35

2017-04-27  16:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統接受「路透」訪問時表示，她跟美國總統川普有可能再通電話，並透露，台灣可能需要向美採購F-35匿蹤戰機。

美國目前是台灣最重要的盟友，也是主要武器供應者，依法美國要提供台灣足以自衛的武器，蔡英文表示，台灣可能需要向美採購F-35匿蹤戰機。

蔡英文週四在總統府受訪路透社獨家專訪時說，「我們有機會更直接地與美國政府溝通。」「我們不排除再與川普總統通電話，但要取決於情勢需求，以及美國政府關注的區域事務。」

蔡英文說中國國家主席習近平展現大國領袖應有的態度，呼籲中國肩負身為大國維持和平的責任。「我希望習近平主席能用不同的角度來看待兩岸關係，讓兩岸互動能有不同的模式。」

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  • 蔡英文總統接受「路透」訪問時表示，她跟美國總統川普有可能再通電話，並透露，台灣可能需要向美採購F-35匿蹤戰機。（資料照）

    蔡英文總統接受「路透」訪問時表示，她跟美國總統川普有可能再通電話，並透露，台灣可能需要向美採購F-35匿蹤戰機。（資料照）

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