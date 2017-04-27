冼義哲辭樹黨黨主席回澎湖 備戰明年選舉
2017-04-27 12:57
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕樹黨共同黨主席冼義哲，宣布辭去黨主席職務，將返回故鄉澎湖，全力備戰明年底基層選舉，至於參選何種職位及選舉團隊？將在7月中旬正式對外宣布，希望能為樹黨在離島澎湖攻下一席之地。
去年冼義哲出任樹黨共同黨主席，以23歲寫下我國歷來最年輕政黨領導人之紀錄。在他的辭任感言中，冼義哲細數13個月的任期內成果，包括樹黨中央黨部雲端化、推動50萬人連署促成動保法修法、成功喚起社會對於馬糞海膽保育之意識、打贏第二次澎湖博弈公投等，同時遠赴英國參加全球綠人大會。
冼義哲今在其臉書寫下「卸下重擔，全力備戰！Get ready for 2018！」感言，表示過去一季遠赴英國參加全球綠人大會後，第三屆黨幹部團隊已完成了階段性任務，是時候需要卸下主席一職所肩負的重擔，全力以赴為明年選舉回澎湖做準備。對於冼義哲辭任後，共同黨主席一職將經樹黨中央執行委員會議決、推舉新人選接任，暫時懸缺；但因樹黨同全球綠人聯盟各會員國一般，皆有男性、女性共同黨主席之制度，目前女性共同黨主席仍由邱馨慧擔任。
對於明年基層選戰的規劃，冼義哲表示辭去黨主席是一個久經思量後作出的決定，各地、各黨都在做準備，他必須回到故鄉開始專心為選戰耕耘，自二次博弈公投後，澎湖的公民社會對於改變殷切期盼，他要為樹黨在離島全力以赴搶下一席。
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