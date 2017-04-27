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新北爭前瞻軌道補助 11本資料送交通部
2017-04-27 11:58
新北市爭取前瞻建設軌道補助，今（27）日備妥資料，將11大本可行性研究計畫核定本、報告書，以公文函送交通部審查，同時副知轄區13名立委、62名議員，爭取納入前瞻基礎建設計畫中。（記者何玉華攝）
〔記者何玉華／新北報導〕新北市爭取前瞻建設軌道補助被打回票，交通部長賀陳旦一席「新北市只要在6月前再提案，樂於配合審查」，新北市今（27）日備妥資料，將11本可行性研究計畫核定本、報告書，以公文函送交通部審查，同時副知轄區13名立委、62名議員，捷運局長趙紹廉不斷重複強調，新北市的計畫是最為成熟、具有前瞻性，希望能納入前瞻基礎建設計畫中。
新北市政府送出的8項軌道建設計畫，總經費高達3756億，爭取中央補助1006億、自籌1339億，另部分由台北市負擔，8項包含可行性研究經行政院已核定且與台北市連結的3條捷運路線計畫: 第二期財務計畫修正報告已提送交通部審議的捷運萬大中和樹林線；捷運汐止民生線；已完成綜合規劃報告進入報核程序的捷運環狀線（北環段和南環段）。
另外，深坑輕軌、五股泰山輕軌、八里輕軌、捷運機場線增設A2a和A5a車站等後續延伸路線，都已依規定完成可行性研究作業陸續進入計畫報核程序，每項計畫經濟效益比及營收收支比皆大於1，自償率遠大於25％。
趙紹廉指出，還有台北都會區鐵路立體化計畫從台北火車站為中心開始往東延伸到松山、南港、汐止，往西到萬華、板橋，且桃園鐵路地下化也納入這次前瞻基礎建設計畫中，卻獨跳過樹林這一塊尚未納入版圖中，新北市希望能連續縫合，提出鐵路地下化延伸樹林，希望中央能給予支持。
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