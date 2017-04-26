| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
戴奧辛蛋疑似找出來源 食藥署晚間7點說明 鋒面、東北季風影響 北北基等8縣市大雨特報 斗六300坪倉庫發生大火 消防搶救中
 首頁 > 政治

前瞻計畫初審通過 府：國家發展不分藍綠

2017-04-26  16:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕「前瞻基礎建設特別條例草案」在混亂中初審通過，總統府發言人林鶴明表示，國家發展不分藍綠，建設也沒有分黨派，政府規劃前瞻基礎建設的推動，就是為了加速國家基礎建設的投資與更新。

林鶴明表示，為因應國家新階段發展的需要，以及整體經濟結構的升級與轉型，前瞻基礎建設的計畫內容，包括軌道、水環境、綠能、數位及城鄉建設等五大項，皆具備未來性的規劃，是台灣當前最需要的基礎建設更新，更是銜接下一階段國家發展的基礎。

林鶴明強調，現在這個時刻，很多國家把握機會，大力擴充更新國家基礎，台灣沒有任何理由把腳步停下來，因此我們仍希望接下來的審查程序，朝野一起努力，讓這些建設更快上軌道，共同推動前瞻基礎建設計畫。

廣告
  • 「前瞻基礎建設特別條例草案」在混亂中初審通過，總統府發言人林鶴明表示，國家發展沒有藍綠，建設也沒有分黨派。（資料照）

    「前瞻基礎建設特別條例草案」在混亂中初審通過，總統府發言人林鶴明表示，國家發展沒有藍綠，建設也沒有分黨派。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 初審 前瞻計畫 藍綠
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：前瞻計畫初審通過 府：國家發展不分藍綠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.