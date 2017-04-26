前瞻計畫初審通過 府：國家發展不分藍綠

2017-04-26 16:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕「前瞻基礎建設特別條例草案」在混亂中初審通過，總統府發言人林鶴明表示，國家發展不分藍綠，建設也沒有分黨派，政府規劃前瞻基礎建設的推動，就是為了加速國家基礎建設的投資與更新。

林鶴明表示，為因應國家新階段發展的需要，以及整體經濟結構的升級與轉型，前瞻基礎建設的計畫內容，包括軌道、水環境、綠能、數位及城鄉建設等五大項，皆具備未來性的規劃，是台灣當前最需要的基礎建設更新，更是銜接下一階段國家發展的基礎。

林鶴明強調，現在這個時刻，很多國家把握機會，大力擴充更新國家基礎，台灣沒有任何理由把腳步停下來，因此我們仍希望接下來的審查程序，朝野一起努力，讓這些建設更快上軌道，共同推動前瞻基礎建設計畫。