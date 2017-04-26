接力禁食16天！「人民作主」促修公投法
2017-04-26 10:40
人民作主教育基金會於民進黨外靜坐、禁食。（記者方賓照攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕為推動公投法修法，由前民進黨主席林義雄推動成立的「人民作主教育基金會」今（26日）上午赴民進黨中央前開始為期16天的禁食活動。據了解，林義雄規劃在禁食活動最後一日現身。基金會董事長、導演陳麗貴宣讀聲明表示，民進黨多數政治人物，都曾表達支持補正公投法，民進黨也取得過半國會席次，不過2017年已經運作超過1年，公投法卻尚未完成二讀，「目前初審通過的版本，包括降低連署、通過門檻，我們沒有異議，希望立法院不要再推拖敷衍。」
禁食活動最後一日 林義雄可望現身
立法院內政委員會在2016年12月初審通過《公投法》部分條文修正草案，時代力量日前在立法院會提出建請案，呼籲國會盡速處理公投法，被親民黨擋下。民進黨今天下午1時30分將召開中常會，總統兼任黨主席的蔡英文將赴黨中央主持會議。
基金會執行長劉明新強調，沒有要批評特定的人或政黨，沒有要跟任何政黨對立，會有人輪流從4月26日坐到5月11日，希望立法院聽到民意。
基金會董事長陳麗貴宣讀聲明指出，我們急需一部反映民意的法令，落實民主，補正公投法。因此我們不得不以最嚴肅心情，展開接力禁食，嚴正要求立法院於5月20日（民進黨執政滿週年）之前通過公投法修法。
陳麗貴說，目前初審通過的版本包括：投票年齡降到18歲、廢除公投審議委員會、降低提案門檻為萬分之一、降低連署門檻為百分之一點五、通過門檻改成同意票高於部同意票且達投票人數四分之一，基金會對於此沒有異議，請立法院盡速修法。
根據規劃，基金會與聲援民眾將於今起至5月11日，連續16天進行禁食、靜坐行動。每天上午、下午都會繞行民進黨中央黨部大樓。
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