爭取前瞻基礎建設 中市府力推「台中大車站計畫」

「台中大車站」將台中火車站打造為立體化站區。（台中市政府提供）

2017-04-25 14:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府提出「台中大車站計畫」、「中台灣國際創客聚落」，爭取納入行政院前瞻基礎建設計畫，以加速推動舊城再生。市府都發局今天表示，前者整合台中火車站周邊低度利用公有土地，發展立體化站區，可有效解決台中火車站前公車轉運的交通問題，並成為中央與地方合作更新開發的示範計畫；後者預計也預計落腳於台中車站專用區，成為創新創業場域。

都發局表示，台中鐵路高架化第一階段通車後，市府為解決台中火車站前公車轉運產生的交通問題，配合舊建國市場遷至新址的契機，積極協商台鐵管理局、國防部政治作戰局等單位，提出「台中大車站計畫」，整合周邊低度利用公有土地，變更為車站專用區，已獲內政部都市計畫委員會審議通過。

都發局指出，「台中大車站計畫」以「共站分流」概念，整合火車站、市區公車、城際客運轉運站、雙港輕軌捷運站，建構大眾運輸立體廊道；而台鐵8、10號倉庫市定古蹟，以及新民街歷史建築倉庫群，將由市府接管，後續串連城中城等文化資產，打造為城市文化博物館群落。

另外，屬於前瞻基礎建設計畫之一的「中台灣國際創客聚落」，也預計落腳於台中車站專用區，將導入種子企業成為長期合作夥伴，並提供實作場地協助青年創客團隊、文創業者邊做邊學，幫助創新團隊成長、實踐，成為中台灣創新創業場域的示範點。