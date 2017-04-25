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推翻黨職併公職結論 徐永明：希望國民黨簽字才簽

2017-04-25  09:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院長蘇嘉全昨邀集「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」朝野協商，但時代力量立委黃國昌推翻黨團總召徐永明於兩週前所簽署的協商結論，並表示，或許是因為徐永明不是念法律的。

徐永明今早於立院時力黨團記者會時回應，當時的情況是因為國民黨沒出席協商，希望國民黨沒出席，但是能簽字，所以他才會先簽，這樣的簽署應屬於無效，但很遺憾柯建銘，居然拿這樣的東西當訴求。

徐永明也回嗆，「辦公室的垃圾桶有很多我簽過的東西，但簽過也沒有效，不會因為我簽過就有用」，相關修法條文，時代力量都會再提出修正動議，通過條文要看院會情況後才能確定。他也說，黨團5名委員都各有專長，從法律角度和政治談判角度大家有一定考量。

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  • 時代力量立委黃國昌（右2）昨日推翻黨團總召徐永明（中）於兩週前所簽署的協商結論，總召徐永明今日在黨團記者會中作出說明。（記者方賓照攝）

    時代力量立委黃國昌（右2）昨日推翻黨團總召徐永明（中）於兩週前所簽署的協商結論，總召徐永明今日在黨團記者會中作出說明。（記者方賓照攝）

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