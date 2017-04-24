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北市前瞻計畫申請金額下修 綠議員要柯P口頭說明

2017-04-24  13:00

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲今午赴民進黨團大會報告南港機廠聯開案、萬大線開發案、單一且自住房屋稅減稅，及其他重大法案。民進黨團總召許淑華表示，立法院換地案上會期已有討論，因此今午未排定報告；另，前瞻計畫北市府申請金額自878億元下修為76億元，這部分未有書面說明，會要求柯市長口頭說明。

柯文哲今午赴民進黨團大會報告「捷運南港線南港機廠聯開案」、「捷運萬大線開發案」、「單一且自住房屋稅給予折減稅基之優惠」、「台北市房屋稅徵收自治條例」、「台北市容積移轉審查許可自治條例」、「台北市容積代金基金收支保管及運用自治條例」、「台北市兩袋合一制度」等議案。但柯文哲因故遲到10分鐘，令現場議員、媒體乾等；許淑華探詢遲到原因，但柯未說明。

柯文哲抵達黨團後，許淑華開場致詞。許表示，議會面臨市府重大政策改變及重大輿情壓力，無論如何重大議題還是需要跟黨團說明；黨團了解狀況後，才能針對政策提出具體作為、對市民有幫助的處理方式。

許說，南港機廠聯開案是本會期重大議案，且下週市議會大會要將進行處理；但迄今仍不知道市府的立場態度、也不知道到底談了什麼內容，所以排定說明。另北市府原本向「前瞻計畫」申請878億元，但因為「錢要花在刀口上」，變成只申請76億元；但這部分還沒有書面資料，希望市長口頭說明。

至於「立法院換地案」上會期討論過了，時任總召王孝維也一直關心，並幫忙處理溝通。

柯文哲原本想直接進入實質討論，並指「最急迫的是南港機廠解約」要點名相關首長直接說明；但一旁議員笑稱「要先致詞」。

柯說，民進黨還是最重要的盟友，所以一定要能得到支持，不然都推不動。包括立法院換地案，還有下個禮拜要處理的南港機廠解約案，要說明的局長都帶來了，可直接進入實質討論。

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  • 台北市長柯文哲（見圖）今午赴民進黨團大會報告南港機廠聯開案、萬大線開發案、單一且自住房屋稅減稅，及其他重大法案。（記者鍾泓良攝）

    台北市長柯文哲（見圖）今午赴民進黨團大會報告南港機廠聯開案、萬大線開發案、單一且自住房屋稅減稅，及其他重大法案。（記者鍾泓良攝）

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