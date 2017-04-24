2020年誰能代表國民黨？郝龍斌：目前看起來是郭台銘

國民黨黨主席參選人郝龍斌，到桃園市龜山區陸光二村政見座談，與200多位基層黨員面對面。（記者鄭淑婷攝）

2017-04-24 11:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］國民黨黨主席參選人郝龍斌，今天赴桃園市龜山區陸光二村政見座談，與超過200位基層黨員面對面、傾聽基層聲音，他再度談及2020年總統大選，他強調，黨主席腦袋應該只有一個字「贏」，他只持2020年能贏的候選人，目前看起來是郭台銘，但還有兩年多的時間，到時候會在看看。

郝龍斌表示，2018年對國民黨很重要，2018年對黨主席來說，腦袋裡只有一個字就是「贏」，誰能贏就讓他選，只有2018年贏了才能有2020年；他表示，至於2020年最重要的是，誰能代表國民黨贏得總統大選，同樣是誰能贏就讓誰來選、支持他去選，作為黨主席不能隨時想著下一步要做什麼，先前很多人問他為何支持郭台銘，他的回答很簡單，目前民調顯示只有郭台銘打得敗蔡英文，打得贏的人他當然支持，打不贏是要去選什麼，因此他支持2020年能贏的候選人，目前看起來是郭台銘，但還有兩年多的時間，到時候會在看看，他只有一個原則「黨主席必須無私、黨主席必須全力為黨的發展努力、黨主席絕不能以自己的政治前途，把黨主席當成跳板」。

有基層黨員直言，希望黨不要只是把「團結」當成口號，要真的實地去執行才是重點，也有黨員坦言懷念前總統蔣經國的時代，在祝福郝龍斌能夠高票當選之際，也期盼他能有前輩的風範，另有黨員期盼黨主席能夠多傾聽基層黨員的心聲，郝龍斌表示，他參選黨主席、台灣四處跑，與各地的黨員聊天、座談，他很深刻的體悟到「不能從台北看天下」。