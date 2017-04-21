巴黎槍擊案 外交部：暫無國人受波及訊息

2017-04-21 14:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國巴黎昨晚發生槍擊案，外交部表示暫無國人遭受波及訊息，提醒旅外國人注意自身安全，避免前往人多聚集場所。

法國統大選投票在即，卻在當地時間4月20日晚間9時驚爆槍擊案，1名槍手乘車前往巴黎香榭大道，在巴黎喬治5世地鐵站附近，向停在路邊巡邏警車開槍，當場打死1名警察，並造成另2名警察重傷。槍手已被其他趕到的警察擊斃。

法國歐蘭德總統隨即召開緊急會議，並於晚間11時許發表電視談話，嚴厲譴責恐怖主義，並向死傷警察致敬、致哀。多位總統候選人除譴責暴力外，亦宣布暫停競選活動。法國警方估計有其他涉案者，已展開反恐襲擊調查。

外交部今天發布新聞稿指出，已於第一時間向法國駐台代表表示悼慰之意。外交部及駐法代表處並啟動緊急應變機制密切注意本案發展，與法國相關機關保持聯繫，確保我僑胞、旅法國人及留學生安全。目前暫無我國人遭受波及之訊息。

外交部提醒赴法國旅遊國人，避免前往人多聚集場所；如出入公共場所、人潮眾多及搭乘公共運輸工具時，應提高警覺，注意自身安全。外交部並也呼籲目前在僑居法國及赴法旅遊的國人，隨時注意法國政府的警示訊息，如需協助可與我駐法國代表處聯繫。外交部也建議赴法商旅國人，行前可於領務局網站登載個人出國資料；已旅居法國者，則宜儘速與台灣家屬報平安。