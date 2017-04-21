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藍黨魁選舉6人全過連署門檻 洪秀柱抽到1號
2017-04-21 11:00
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央今天上午召開黨主席選舉中央選舉監察委員會委員審查候選人資格，隨即對外宣布6位黨主席參選人黨員連署都跨越3％的連署門檻，正式取得候選資格，隨後辦理號次抽籤，結果籤王1號由競選連任的現任黨主席洪秀柱抽中，其餘號次2至6號依順序為韓國瑜、潘維剛、郝龍斌、詹啟賢、吳敦義，候選人號次確定後，也象徵這場黨魁選舉進入新的階段。
今天上午6位候選人都是委託他人代為抽籤號次，洪秀柱、郝龍斌、潘維剛、詹啟賢等4位候選人，都是由發言人或特助、總幹事代抽，比較特別的是吳敦義、韓國瑜，兩人分別由妻子蔡令怡、李佳芬代夫出馬。
國民黨將於520舉行投票，如果無人過半，將由前兩名候選人進入第二輪競選階段，投票日期訂於6月4日。
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