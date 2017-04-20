反年改群眾暴行犯眾怒 網友想找這位「昔日英雄」....
2017-04-20 15:06
〔即時新聞／綜合報導〕對比318「太陽花運動」，昨日的反年金改革抗議行動被網友嘲諷是「沒錢花運動」，而現場維安的警力也引起討論。圖文創作者蕭瑩燈在臉書PO文想尋找太陽花學運期間毆打學生的這位員警，許多網友也留言參與討論。
蕭瑩燈在臉書PO文寫道：「這位英雄您在哪裡？三年前您英勇值勤的形象深植我心，棍落之處，那些不為自身利益而抗爭的人無不頭破血流。三年後您如果依舊在街頭執勤，面對這些只為自身利益而抗爭的人，您會重拾英雄身影嗎？這位英雄您在哪裡？」
網友們則回應表示：「可能在抗議的人群中當打手」、「可能已加入為自己利益而抗爭的行列」、「很擔心他轉換身分，變成打立委打警察的人」、「請求這位超級英雄出面拯救台灣」、「你要錢花抗議、衝撞很好啊，我尊重你發聲的權利。我只要求一件事就好，同一標準比照辦理。水車呢？」
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