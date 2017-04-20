遠雄：大巨蛋鏽蝕100萬處、除鏽花4億
大巨蛋下游廠商以磨砂機除鏽。（記者郭安家攝）
〔記者郭安家／台北報導〕台北大巨蛋停工近2年，營建署台灣建築中心還未完成評定變更設計之評定書，北市府今年4月10日先准許遠雄施作7項防災維護工程，但國民黨台北市議員厲耿桂芳、鍾小平今上午現勘大巨蛋，指大巨蛋除鏽工程就要花4億元，要求台北市長柯文哲放棄選舉操作，不要讓任市府節外生枝拖延接下來的台北市都市設計審議委會、環評會審查。
遠雄企業團發言人楊舜欽表示，去年10月即獲准進行1至7項修復工程，今年4月10日再獲准進行8至14項修復，但1至7項有些位於外殼，需等到8到14項獲准後才能修復；其中除鏽工程因不同地點、形況，要以磨砂機、水刀、甚至汰換構建等不同工法進行，大巨蛋有200萬個構建，以空拍機普查發現100萬處鏽蝕，平均一平方公尺有30幾處鏽蝕，並指除鏽要花4億元。
台北市建築師公會代表莊金生說，工程立場希望不要停工這麼久啦！根據遠雄給公會的資料，鏽蝕分A、B、C、D等4級，有的部分已經進到第3級，假如屬於小構建，因為厚度薄，會侵蝕構件本體，除鏽以後，怕影響構建厚度、產生強度問題。但媒體追問C級鏽蝕數量，他坦言不清楚，指大概有一些小零件，風雨容易吹到的地方，還有部分鋼筋伸出來部分。
不過，台北市土木技師公會莊鈞緯表示，若只是純粹表面鏽蝕，未侵蝕到建材應有的有效斷面，就沒補強問題，安全上不會有顧慮。他說，遠雄要全面清查大巨蛋鏽蝕狀況，釐清多少處鏽蝕屬於C級，因為未經清查，數據無法出來，目前是以目視了解可能有安全疑慮部分，只要趕快進行除鏽、上漆，再把上面的頂蓋、各方面做起來，生鏽部分就不會惡化。
楊舜欽說，大巨蛋修復工程要花10個月，若明天即刻全面復工，則要花1年又8至10個月才能完工；大巨蛋原本預計投入成本為300億元左右，如今完工後總投入成本超過400億元、且不含下游廠商損失。
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標題：遠雄：大巨蛋鏽蝕100萬處、除鏽花4億
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