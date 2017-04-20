大巨蛋停工鏽光光 柯P：遠雄的問題

台北市長柯文哲20日出席「新食器時代--禁用一次性及美耐皿餐具」記者會，並參觀百貨公司美食街使用餐具狀況。（記者方賓照攝）

2017-04-20 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會今日前往大巨蛋會勘後指出，蛋體約有100萬構建出現鏽蝕，除鏽得花上4億元。但台北市長柯文哲態度堅定，認為這並非他的責任，而是遠雄的問題。

柯文哲今日出席「新食器時代--禁用一次性及美耐皿餐具」記者會，他在受訪時表示，大巨蛋復工的進度卡在內政部營建署，這是遠雄自己要負責的部分，因為審查大巨蛋的都是中央委員，而非北市政府人員，是遠雄口中的「公正第三者」。

柯文哲認為，若在營建署、台建中心卡關那麼久，那就不是他的責任，而是遠雄自己的設計有問題。柯還提到，當初停工是因為遠雄不按圖施工，如果是改個窗戶那就算了，但是連逃生梯都不見，這就不能夠怪他了。