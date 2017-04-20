| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 政治

大巨蛋停工鏽光光 柯P：遠雄的問題

台北市長柯文哲20日出席「新食器時代--禁用一次性及美耐皿餐具」記者會，並參觀百貨公司美食街使用餐具狀況。（記者方賓照攝）

2017-04-20  12:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會今日前往大巨蛋會勘後指出，蛋體約有100萬構建出現鏽蝕，除鏽得花上4億元。但台北市長柯文哲態度堅定，認為這並非他的責任，而是遠雄的問題。

柯文哲今日出席「新食器時代--禁用一次性及美耐皿餐具」記者會，他在受訪時表示，大巨蛋復工的進度卡在內政部營建署，這是遠雄自己要負責的部分，因為審查大巨蛋的都是中央委員，而非北市政府人員，是遠雄口中的「公正第三者」。

柯文哲認為，若在營建署、台建中心卡關那麼久，那就不是他的責任，而是遠雄自己的設計有問題。柯還提到，當初停工是因為遠雄不按圖施工，如果是改個窗戶那就算了，但是連逃生梯都不見，這就不能夠怪他了。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北市 大巨蛋 柯文哲 營建署 遠雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：大巨蛋停工鏽光光 柯P：遠雄的問題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.