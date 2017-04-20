反年改怒吼！退休師憂每月繳不起10萬房貸、不夠請外勞...

反年改民眾昨抗議立法院審查年金改革法案，並阻止立委開會。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-20 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨審查「公務人員退休撫卹法草案」，場外反對年金改革群眾爆發多起施暴事件，多名立委、官員及縣市首長遭追打。許多反年改成員也紛紛表達意見，認為自己是年改「受害者」，有退休老師擔憂1個月領3萬2，請外勞後沒錢吃飯；也傳出有台大教授擔心未來恐繳不出每月10萬元房貸。對此許多網友酸爆了！

《蘋果日報》報導，昨天一名抗議年改的退休國小訓導組長說，本想一次領退，嘉義縣府勸他領月退，還說活越久、領越多，如今傳出要砍半，怨嘆「1個月領3萬2，花2萬多元請外勞，都不要吃飯了嗎？」

教育部公務人員協會理事長、台大註冊組主任洪泰雄舉例，一名今年1月退休的台大教授，剛搬出學校宿舍貸款買房，每月房貸約10萬元，月退金若腰斬，恐繳不出房貸，成為可能的受害者。

林姓退休警察也說，原本月領6萬多元，改革後剩約3萬4，一個月房貸繳2萬元，繳完房貸後要吃什麼？且強調當警察時曾受傷多處開刀，退休金被砍半，合理嗎？

不過許多網友對反年改成員說法不以為然，有人說：「賣掉房子就好，這不算慘。」「想想勞工為什麼月領1萬多可以過生活...」「別人做一個月還不一定有3萬。」「這也算受害者？別鬧了！」