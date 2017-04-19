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反年改現場多混亂？破西裝背影照告訴你

2017-04-19  16:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕反年金改革軍公教團體今天包圍立法院，彰化縣政府新聞處長林德宇，陪同縣長魏明谷北上參加前瞻基礎建設公聽會，由於遭到不明人士包圍攔阻，在拉扯混亂中進入立院才發現，西裝整個裂開兩半！

林德宇說，進入立院短短4、50公尺的路，他與縣長都遭到包圍與拉扯，在拉扯之中，只在乎趕快進入立院要參加公聽會，沒想到卻被人提醒「西裝破了」，原來是從背部直接撕成兩半，整套西裝都報廢了。

林德宇說，這套西裝正好是他結婚當新郎所穿的西裝，結婚3年多來也常常穿，這次北上直接拿個西裝就上路，沒想到就破了。

林德宇表示，公務在身，個人事小，此行是陪魏縣長北上爭取前瞻建設，但對於年金改革，希望各界都能理性表達訴求。

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  • 彰化縣政府新聞處長林德宇的西裝被扯成兩半，這套還是他當新郎的西裝。（民眾提供）

    彰化縣政府新聞處長林德宇的西裝被扯成兩半，這套還是他當新郎的西裝。（民眾提供）

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