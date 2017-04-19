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談北流中心願景 柯P：完整的流行音樂園區

柯文哲表示，北流中心將不只是帶動音樂產業，也會一併帶動對周邊產業，而北流中心除有表演場，也有展覽館、產業區，還有戶外表演場等區域，會是個完整的流行音樂園區。（記者沈佩瑤攝）

2017-04-19  12:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今出席北流中心北基地上樑典禮，會前受訪時談到對北流中心完工後的期待，柯表示，北流中心將不只是帶動音樂產業，也會一併帶動對周邊產業，而北流中心除有表演場，也有展覽館、產業區，還有戶外表演場等區域，會是個完整的流行音樂園區。

但有媒體問，北流中心主廳館最多僅能容納6300人，用來辦演唱會恐怕不夠過癮？柯文哲說，北流中心場地分大中小，也有戶外場地，在台北市適合做音樂表演的場地，要有各種size，它（北流）有從200人、800人到6000人的場地，如果超過6000人就另外找地方。工務局長彭振聲補充說明，小巨蛋可容納1萬1000人。

此外，北流中心分為北基地和南基地，但因施工進度不同，柯文哲今說先完工的北基地會先開幕。

工務局說明，北流中心北基地目前工程進度為48%，其中，主體結構工程已接近完成，但預估整體工程要到107年6月才會完工，南基地則要預估要到108年的4月才會完工；不過，實際開幕期程還是要等主管機關文化局研議後，才會有進一步的詳細規劃。

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