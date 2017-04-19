周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
2017-04-19 07:01
周刊做民調，綠營新人氣王是誰？（資料照，合成圖）
〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市長選舉剩一年多的時間，外界關注明年的選舉，縣市首長滿意度也成為參考的指標之一，綠營竄出黑馬，新竹市長林智堅打敗台南市長賴清德與高雄市長陳菊，成為綠營新人氣王！
《周刊王》委託艾普羅民調公司，做出縣市首長民調，結果顯示，花蓮縣長傅崐萁滿意度80.3％居冠，林智堅為77.2％緊追在後，金門縣長陳福海則是73.9％位居第三，第四為73.6％的桃園市長鄭文燦，第五則是同樣拿下70.2％的台南市長賴清德和南投縣長林明溱。
報導指出，艾普羅民調公司副總邱源寶分析，這次的調查結果凸顯縣市長新人快速崛起，力壓政壇老將，包括林智堅、陳福海、鄭文燦或林明溱都是首任，新手上任能有這種成績很不容易。
這份調查方式是在4月分別針對台灣地區21縣市年滿20歲的成人調查，調查成功樣本為12410份，抽樣方法則為中華電信各別縣市的住宅電話簿為抽樣母體編冊隨機抽樣，在95％信心水準下，整體抽樣誤差為正負0.9％。
新竹市長林志堅是綠營人氣王！（資料照）
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