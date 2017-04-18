李承龍認斬首 曾指責這位藍巨頭「太推崇八田桑」

八田與一「斬首者」抓到了！統派李承龍承認砍頭。（資料照，記者王涵平攝）

2017-04-18 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕前北市議員、中華統一促進黨成員李承龍坦承斬首八田與一銅像，他說自己是因為不認同八田與一的歷史評價，才會做出此事。臉書上，李承龍似乎對前總統吳敦義不滿，說吳「太『推崇八田桑』」。

本報報導，李承龍在臉書坦承犯案，並與女共犯邱晉芛自白表示，因為不認同八田與一的歷史評價，才會割斷八田的銅像頭。檢方認定李、邱兩人涉犯刑法第三五四條毀損器物罪，諭知兩人限制住居、無保請回。

李承龍在臉書上坦承犯案之前，曾發文指吳敦義拜祭八田與一，「太『推崇八田桑』」，還要吳「乾脆帶回家自己拜？」甚至故佈疑陣地說「被吳收買的人。有嫌疑」。此外他也曾分享圖片，指責吳敦義拜祭八田與一是謬誤，相當激進。