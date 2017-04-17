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柯P坦承「吃不下」前瞻 網友讚聲遠大於批評

2017-04-17  20:33

〔記者何世昌／台北報導〕本報今日出刊台北市長柯文哲專訪內容。柯指出，北市府過去10年的資本門預算（購置土地、房屋、設備、執行營建工程等預算）執行率僅66％，目前效能還沒那麼高，「我很明白講那8800億元吃不下去」。新聞見刊後，引發網友迴響，且讚聲大於批評。網友力讚，難得有首長會去考慮到吃不吃得下去，真是奇蹟；其他網友更留言力捧選總統。

台北市長柯文哲13日接受本報專訪。柯文哲指出，「我查過北市府過去10年，資本門預算執行率是66％，編的預算做完只有66％」，因此，他坦言，「目前的能量不夠、做不來，我們整個效能還沒有那麼高，所以我很明白講那8800億元（指前瞻計畫）吃不下去」。

立法院今早召開「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，柯文哲因故臨時缺席，引發熱議。但網友讀完本報報導後，卻大力讚揚柯文哲，並力捧選總統。

網友表示，北市府已有結餘了，更多錢只是放倉庫或亂花而已；邊際效益已經遞減了，資源應做更有效地分配。有網友直言，「不是錢多就好，雙北資源虛耗、重複浪費」，不如把預算讓給其他縣市，以利縮短城鄉差距。

另一網友說，「治理國家不是在那舉債建設衝GDP假象，該省就要省」，好的總統看見年金改革沒錢，更不會撒到蚊子輕軌上；他舉奧運為例，現在很多國家都迷信擴大公共建設，真的有效應嗎？

不過，並非全體網友支持柯的想法，少數仍不滿柯文哲缺席公聽會。網友認為，跑去找行政院政務委員張景森爭取根本就找錯人，還不如跟新北市長朱立倫聯手鬧一場。另有網友批柯是「心中無計畫的市長」。

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  • 台北市長柯文哲坦言，「那8800億元吃不下去」。（記者羅沛德攝）

    台北市長柯文哲坦言，「那8800億元吃不下去」。（記者羅沛德攝）

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