| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 政治

反對原能會降級 謝曉星：盼直屬總統府

原能會主委謝曉星今天再次重申，表示不可能同意「降級」，他進一步強調除了爭取維持二級機關外，更希望未來原能會能像中研院一樣直屬於總統府。（記者吳柏緯攝）

2017-04-17  17:15

〔記者吳柏緯／台北報導〕原子能委員會在組織改造後可能從二級機關降為三級機關，未來將何去何從並在台灣的核能政策中扮演什麼樣的角色，一直都是外界關注的焦點。原能會主委謝曉星今天再次重申，表示不可能同意「降級」，他進一步強調除了爭取維持二級機關外，更希望未來原能會能像中研院一樣直屬於總統府。

原能會主委謝曉星過去曾表示，不贊成將原能會降級為三級機關，並認為核電廠的除役工作內容繁雜，加上需要尋找核廢料場址等，2025年非核家園後原能會仍有許多任務要做。

謝曉星今天赴立院教育委員會備詢時再度強調，不能接受「降級」，希望原能會至少應維持在「二級機關」，並像國家通訊傳播委員會（NCC）一樣，作為一個獨立的單位。他更進一步表示，以他個人的立場，希望原能會不只是「二級機關」，未來更盼能爭取直接隸屬於總統府，如同中央研究院。

對於謝曉星的說法，立委蔣乃辛質疑，若直屬總統府，有朝一日原能會主委對於專業議題的意見與總統相左時，該如何處理？謝曉星強調，原能會獨立自主，當然是以自己的專業意見為主。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二級單位 原能會 直屬 總統府 謝曉星 降級
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：反對原能會降級 謝曉星：盼直屬總統府


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.