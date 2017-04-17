反對原能會降級 謝曉星：盼直屬總統府

原能會主委謝曉星今天再次重申，表示不可能同意「降級」，他進一步強調除了爭取維持二級機關外，更希望未來原能會能像中研院一樣直屬於總統府。（記者吳柏緯攝）

2017-04-17 17:15

〔記者吳柏緯／台北報導〕原子能委員會在組織改造後可能從二級機關降為三級機關，未來將何去何從並在台灣的核能政策中扮演什麼樣的角色，一直都是外界關注的焦點。原能會主委謝曉星今天再次重申，表示不可能同意「降級」，他進一步強調除了爭取維持二級機關外，更希望未來原能會能像中研院一樣直屬於總統府。

原能會主委謝曉星過去曾表示，不贊成將原能會降級為三級機關，並認為核電廠的除役工作內容繁雜，加上需要尋找核廢料場址等，2025年非核家園後原能會仍有許多任務要做。

謝曉星今天赴立院教育委員會備詢時再度強調，不能接受「降級」，希望原能會至少應維持在「二級機關」，並像國家通訊傳播委員會（NCC）一樣，作為一個獨立的單位。他更進一步表示，以他個人的立場，希望原能會不只是「二級機關」，未來更盼能爭取直接隸屬於總統府，如同中央研究院。

對於謝曉星的說法，立委蔣乃辛質疑，若直屬總統府，有朝一日原能會主委對於專業議題的意見與總統相左時，該如何處理？謝曉星強調，原能會獨立自主，當然是以自己的專業意見為主。