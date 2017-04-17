缺席公聽會 柯文哲開砲 轟前瞻問題很多
柯文哲今砲火全開，痛批其他縣市自償性有問題、交通部對地方組織疊床架屋不聞不問、蔡英文率先公布基隆輕軌沒有想好整體交通配套，火力十足。（記者張凱翔攝）
〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲原訂今早要出席立法院前瞻計畫建設公聽會，但昨晚臨時取消，柯解釋因為前瞻計畫問題很多，原本想用公聽會講清楚，但他清楚公聽會「已經陷入口水戰」就乾脆不去。
柯文哲表示，前瞻計畫兩個問題，第一是交通建設開發往往高估自償性，他看其他縣市自籌款明明就超過舉債上限，中央無視這點的話難道未來要幫地方再貼錢？再來是台灣交通工務單位已經疊床架屋，組織問題不解決「會相當麻煩，會重複投資重複單位」。
柯文哲說，地方交通建設自償性，「大家應該要講實話」。柯暗批前朝，過去政府每次在算捷運的財務的時候，都會高估土地開發的利益和運量，所以在自償性上有問題，造成後面接棒的時候有相當大的困擾，台北市就有這樣的問題。另外是配合款，蓋捷運不是只有中央給錢，地方政府也要配合款，「我看見有些縣市他配合款早就超過舉債上限」，難道未來中央還要幫你再出配合款？在自償性、財政紀律上，「我看到這四千兩百億是有問題的」。
提到自償性，柯也酸朱立倫，淡海輕軌的自償性就有問題。他也順便回擊朱立倫的「雙北共識說」，指出南北環的中環線，「我們就跟新北市有些爭執了」，因為那條線預計他一開幕他的現金流量會是負的，那到底他的虧損要誰負責？公共運輸不一定要賺錢，但要怎麼補貼、補多少、誰補貼要講清楚。
柯文哲也對交通部開砲，說從他上任到現在跟交通部談過很多次台北捷運工程局30年派任機關即將屆滿，下一步怎麼處理中央卻都沒有下文。「我請全國民眾想一個問題」，柯說現在，台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市都有捷運工程局，大家需要這麼多捷運局？四千兩百億的前瞻計畫經費執行單位到底是誰？「如果要讓每個縣市成立捷運工程局，自己去蓋的話，那我現在就看到很多問題」，現階段台灣都不需要五個捷運工程局了，那如果四千兩百億再丟下去那台灣到底要幾個捷運工程局？要幾個捷運公司來營運？
柯文哲最後也砲打蔡英文宣布基隆要蓋輕軌的「德政」，柯說，當時宣布這個消息他「嚇一跳」，因為交通是整體的，那時候他知道交通部有個「基隆河谷交通整合計畫」，因為這包括南港延伸線、汐止延伸線、基隆輕軌、台鐵的優化、北宜直鐵，還有國道幹線公車，「事實上這些東西是要統合處理的」，蔡英文先公布基隆輕軌，那其他的東西要怎麼處理？柯說，如果不先解決組織疊床架屋的問題，前瞻計畫會相當麻煩。
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