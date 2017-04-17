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中國人士張向忠跳機 張小月：行為違法規定

2017-04-17  10:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國異議人士張向忠來台參加旅行團脫團，計畫向台灣政府尋求政治庇護。陸委會主委張小月今日受訪指出，「兩岸人民關係條例」沒有政治庇護的規定，張脫團行為已經違反相關規定。

張小月表示，張向忠目前沒向政府官方機構聯絡，若張提出訴求會轉給移民署處理，尚需釐清事實狀況，中國人若因政治立場不同尋求庇護是用專案申請居留處理，該案重要是了解事實狀況，現在談居留還太早。

張小月強調，主管機關內政部移民署將會去討論，了解事情實際情形，張在第二天脫團已違反相關規定，若有不同訴求，必須正式提出後再處理，根據過去案例，曾有交付NGO團體安置例子。

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  • 陸委會主委張小月指出，現在談張向忠政治庇護問題尚早，需先釐清事實情況。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會主委張小月指出，現在談張向忠政治庇護問題尚早，需先釐清事實情況。（記者陳鈺馥攝）

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相關關鍵字： 張向忠 張小月 政治庇護 移民署
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