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川習會後 陸委會：中國將加大宣示「一中原則」

川習會。（美聯社）

2017-04-17  09:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日排定陸委會報告「川習會後兩岸關係之發展與因應對策」，陸委會報告指出，中國仍將堅持去年520以來的對台立場，在國際加大宣示「一中原則」，加強管控台海議題，避免成為「十九大」前干擾變數。

陸委會研判，中國仍將持續宣傳反獨、促進兩岸經社融合及對我拉攏，也可能藉由建構的美中互動架構，試圖影響美方對台海議題認知，以及台美關係發展。

陸委會表示，美國總統今年將赴中國進行國是訪問，均可能影響中美關係及區域情勢發展，在美中維持競合態勢下，中國將維持「十九大」前外部穩定、鞏固「習核心」，往後中國將藉推動「一帶一路」及「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，提升中國在經濟整合及全球政經的影響力。

陸委會指出，中美短期內仍會處於「相互尊重、管控分歧」的競合態勢，若當前東亞區域及北韓不穩定情勢升高，也將增加中國在對外對台政策的變數。

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