台灣轉型成「中立國」？ 學者：非常困難

前副總統呂秀蓮指出，台灣應盡速舉辦公投向國際宣布台灣是中立國，但有國內學者認為，在近幾年的仇中氛圍下，台灣成為中立國是很困難的事。（歐新社）

2017-04-17 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕近來東北亞局勢升溫，各界都相當擔憂戰爭爆發，前副總統呂秀蓮昨天指出，台灣應盡速舉辦公投向國際宣布台灣是中立國，避免成為參戰國。但有媒體報導指出，國內有學者認為，在近幾年的仇中氛圍下，台灣要推動公投成為中立國家是很困難的事。

據《台灣醒報》報導，政大國關所研究員嚴震生昨天在「和平中立與東亞變局」研討會中指出，在太陽花學運後，國內執政黨立委、年輕世代都沉浸在仇中的情緒中，年輕人對中立的意識不夠，假設國際社會認同台灣法理獨立，民眾並不會想要和平中立。且遇到國際情勢動盪，民眾立場一定傾向美國、日本，現在要推動公投讓台灣成為中立國家是相當困難的事情。

報導也提到，國家展望文教基金會董事長施正鋒表示，有些國家是獨立後才宣布中立，有些國家則是先中立後才取得主權，例如蒙古就是因為中立，對當時的蘇聯與中國都沒壞處，才成為雙方承認的中立國家。他還認為台灣可比照蒙古模式強調中立，對中、美兩國都無害，但這仍需凝聚國內的共識才行。