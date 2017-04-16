朱立倫明赴立院爭取「前瞻」 張景森又開砲了...
2017-04-16 22:28
〔即時新聞／綜合報導〕因行政院「前瞻計畫」對雙北市規劃的經費過少，讓新北市長朱立倫屢屢表達不滿，這樣的舉動也引發政務委員張景森的質疑，繼日前批評朱立倫「從不來開會、用念力在推動建設」後，今日又再臉書上開砲。
張景森在臉書上寫到，根據交通部統計，過去20年來政府投資在大台北的軌道建設為1兆1842億，且未來在新北市至少還會投入203億，這樣的數字是未來8年軌道特別預算全國總數的3倍。
張景森表示，「天龍國」過去花的錢是所有未來「地鼠國」的3倍，諷刺地說「地鼠先生才準備娶新娘，天龍先生已經有3個老婆。」更酸朱立倫明天出席立院公聽會時，「真不知道他要靠北中央政府什麼？」
張景森認為，朱若能擺脫天龍國本位，承諾未來不再亂劃捷運虛線，並願意承擔更多自籌款，讓中央有餘力建設像基隆、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄等這些較為落後的地區，才比較像是有高度的政治人物，「否則穿著錦衣還跟窮人搶錢的臉孔，應該很難通過總統候選人的資格考！」
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