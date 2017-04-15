中捷綠線延伸到大坑、藍線到南投 中市續爭取
2017-04-15 19:17
〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文昨天日宣佈台中捷運綠線將延伸到北彰化，中部捷運生活圈逐步成形，台中市交通局長王義川今日表示，綠線延伸彰化是台中市爭取，下週一市長林佳龍繼續向中央爭取綠線到大坑，捷運藍線延伸到南投草屯。
台中捷運綠線全長16.71公里，高架部份15.94公里、地面約0.77公里，共有18站，將於2018年底試運轉，2020年正式通車。
由於總統蔡英文14日在彰化宣佈捷運綠線延伸北彰化，中部捷運生活圈將逐步成形，台中市交通局王義川表示，台中市早在去年就提出捷運綠線延伸到彰化，但去年因為沒有前瞻計劃，所以都一直未通過，今年行政院提出前瞻計劃，台中捷運綠線延伸至彰化終於通過，在彰化預計有2站，分別是在台化廠附近及金馬路。
王義川表示，市府去年還提出捷運綠線延伸至大坑，但未在前瞻通過，因此會向中央持續提出綠線延伸至大坑，捷運藍線延伸至南投草屯，還有鐵路雙軌延伸到苗栗，市長林佳龍將在下週一到台北爭取。
王義川指出，目前綠線終點站在烏日高鐵站，如果要延伸到彰化 ，台中市未來路線將規劃從成功嶺對面穿過烏溪抵達彰東，預定再加設3個停靠站，包括在烏日林新醫院附近設一站。
捷運綠線延伸彰化預估總經費約138.95億元，中央負擔69.34億、台中市40.49億元、彰化則需負擔29.12億元。
由於彰化縣政府有意將捷運綠線延長到鹿港，王義川表示，這部份的經費，則由彰化縣政府自行籌劃。
此外，王義川說，除了台中捷運綠線延伸彰化外，捷運藍線將延伸到大里、霧峰外，也將向中央爭取延伸到南投草屯。
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