台僑組織呼籲 駐美代表處改名「台灣駐美協會」

2017-04-15 14:19

〔即時新聞/綜合報導〕為台灣正名!北加州台僑組織發布聲明,希望總統蔡英文和美協商,將美國台北經濟文化代表處(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO)改名為台灣駐美協會(Taiwan Institute in America)(TIA)。

北加州台灣同鄉聯合會、北加州南灣台灣同鄉會及各台僑組織發表聲明指出,台灣是一個自由民主獨立的國家,雖然和美國沒有正式邦交,但美國政府部門網站均以Taiwan稱呼台灣,而非ROC或Chinese Taipei。

聲明指出,美國台北經濟文化代表處(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO)代表的是城市而非國家,因此希望總統蔡英文和美協商,將駐美代表處正式改名為台灣駐美協會。

聲明全文:

