台僑組織呼籲 駐美代表處改名「台灣駐美協會」

台僑組織希望將駐美代表處改為「台灣駐美協會」。（圖取自維基百科）

2017-04-15 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕為台灣正名！北加州台僑組織發布聲明，希望總統蔡英文和美協商，將美國台北經濟文化代表處（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO）改名為台灣駐美協會（Taiwan Institute in America）（TIA）。

北加州台灣同鄉聯合會、北加州南灣台灣同鄉會及各台僑組織發表聲明指出，台灣是一個自由民主獨立的國家，雖然和美國沒有正式邦交，但美國政府部門網站均以Taiwan稱呼台灣，而非ROC或Chinese Taipei。

聲明指出，美國台北經濟文化代表處（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO）代表的是城市而非國家，因此希望總統蔡英文和美協商，將駐美代表處正式改名為台灣駐美協會。

聲明全文：

北加州台灣同鄉聯合會，北加州南灣台灣同鄉會及各台僑組織發表聲明

要求蔡英文政府將駐美國台北經濟文化代表處（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO） 改名為台灣駐美協會（Taiwan Institute in America）（TIA）

台灣是一個自由民主獨立的國家。總統合法由全民選出。雖然美國和台灣沒有建立正式邦交，在美國政府所有部門及網站，如國務院及CIA等提及台灣皆以 Taiwan 稱謂，沒有 ROC 或Chinese Taipei 等稱謂。Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO 代表的是城市而不是代表台灣國家。我們懇請蔡英文政府和美國政府協商，將駐美代表處正式改名為 台灣駐美協會（Taiwan Institute in America）。（TIA）