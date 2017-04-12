傳中國專家分析他 柯P：亞斯伯格症沒有正式診斷

傳中國為了雙城論壇，出動3位亞斯伯格症專家分析台北市長柯文哲的言行。柯今在議會備詢時說：「其實我也沒有正式診斷，只是別人說我有這個傾向。」（記者方賓照攝）

2017-04-12 19:45

〔記者郭安家／台北報導〕外界常討論台北市長柯文哲亞斯伯格症，但國民黨台北市議員王欣儀今下午於議會市長施政報告質詢，問柯是否是為患者，因中國為了雙城論壇，還出動3位亞斯伯格症專家分析柯的言行，但柯對於是否罹患的說法前後不一。柯文哲回應，自己沒有亞斯伯格症，「其實我也沒有正式診斷，只是別人說我有這個傾向。」

王欣儀指出，柯文哲柯選前在電視節目受訪指自己不是亞斯伯格症患者，但選後在大巨蛋僵局時，又以「亞斯伯格症患者遇到頑固老人」自稱，此外柯文哲還曾指自己與馬郝最大不同就是「亞斯伯格症的堅持」。王欣儀直說，「你到底是亞斯伯格還是雙重人格？前後說法不一致，能夠讓人民相信要正直誠信的執政文化嗎？」

對此，柯文哲表示，他也不曉得是不是，因沒有正式診斷，但他兒子才是；疾病的範圍相當廣，現在美國精神科診斷已經把亞斯伯格症診斷拿掉，所以在醫學上已經沒有這個症狀，變成輕微的自閉症傾向。

王欣儀說，有就有、沒有就沒有，如果診斷出來沒有，或是只是疑似，就不要拿出來說嘴、包裝、宣傳行銷！

對此，柯文哲淡淡回應：「好啦！」