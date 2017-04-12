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司改會議瞿海源拍桌 現場畫面全都錄

瞿海源在司改國是會議分組會議上，為了變更議程問題動怒。（圖擷自總統府司法改革國是會議錄影畫面）

2017-04-12  20:04

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第三分組12日召開第四次會議，委員陳瑞仁提案，希望能優先討論外界矚目的檢察官定位問題，化解組內的緊張關係，召集人瞿海源突然暴怒拍桌，指會議一直在搞程序問題，浪費許多時間，如果陳瑞仁不撤回變更議程的提案，「我辭職不幹了」！

會議開始20分鐘，陳瑞仁表示，外界對於檢察官是否會被剝奪司法官，改為行政官的定位問題，非常重視，組內成員對此意見不一，也造成彼此關係極度緊張，為了提早化解劍拔弩張的氣氛，希望能優先討論檢察官定位。

瞿海源面色凝重，突然拍桌直說「事前已經拜託你不要提變更議程，如果你要提，我辭職不幹了！」

陳瑞仁表情尷尬，表示只是想化解緊張關係，不然看有沒有人附議，此時，另名委員陳重言聽了即說「附議」。

未料這兩個字激怒瞿海源，他再次拍桌，站起來怒視陳瑞仁說「我辭職不幹了」，指出整場會議一直在程序問題上打轉，「這個會要不要開下去」，希望陳瑞仁能撤回動議，否則這個會議很難主持。

陳瑞仁表示，仍然希望能夠優先討論檢察官法律定位，但既然瞿海源這麼說，他願意撤回提案。

陳重言也打圓場，認為陳瑞仁已撤回提案，希望瞿海源能平心靜氣。

瞿海源這才消火，不再堅持辭職，坐回主席位，繼續討論法官與檢察官評鑑委員會功能。

司改會議瞿海源動怒畫面（23分35秒開始）

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  • 瞿海源在司改國是會議動怒，一度作勢離開座位。（圖擷自總統府司法改革國是會議錄影畫面）

    瞿海源在司改國是會議動怒，一度作勢離開座位。（圖擷自總統府司法改革國是會議錄影畫面）

  • 瞿海源在司改國是會議動怒，質疑陳瑞仁提出臨時提案，整場會議一直在程序問題上打轉。（圖擷自總統府司法改革國是會議錄影畫面）

    瞿海源在司改國是會議動怒，質疑陳瑞仁提出臨時提案，整場會議一直在程序問題上打轉。（圖擷自總統府司法改革國是會議錄影畫面）

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