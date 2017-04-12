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質詢柯P大巨蛋案 童仲彥：能否「了不起、負責」？

2017-04-12  18:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今到議會備詢，議員童仲彥就已停擺一年多的大巨蛋案質詢柯，是否會以「了不起、負責」的態度來處理大巨蛋案，柯對此則回應稱並非自己刁難遠雄，而是現在卡在內政部，這「甘我屁事」。

據《蘋果日報》報導，童仲彥今針對已停擺一年多的大巨蛋案質詢柯文哲，過程中以先前曾在臉書的留言「了不起、負責」來詢問柯，是否會用同樣的態度來處理大巨蛋案，柯文哲對此回應，指大巨蛋案審到現在一直沒通過，「這跟台北市一點關係都沒有」，並指財團法人台灣建築中心委員最近才改選，過去還是前總統馬英九政府時代的委員，「審查未通過，這是我的事嗎？」

柯文哲表示，如果今天是台北市審查有問題「我負責」，但目前是卡在內政部，這「甘我（柯）屁事」，還說不是自己要刁難遠雄，而是要看內政部是否給過，他認為內政部要過就趕快過，不給過也要看哪裡不行，而不是一直這樣拖。

童仲彥先前因被爆料「長期毆妻」，在引發外界議論後在臉書宣布「退黨」，之後更因忘記切換身分，用自己的帳號在該文底下留言「了不起。負責」，引發外界嘩然。

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  • 台北市長柯文哲今前往市議會，出席議會市政報告之質詢與答覆。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲今前往市議會，出席議會市政報告之質詢與答覆。（記者方賓照攝）

  • 台北市議員童仲彥今在議會質詢柯文哲。（記者方賓照攝）

    台北市議員童仲彥今在議會質詢柯文哲。（記者方賓照攝）

  • 童仲彥曾忘換帳號，在自己的發文底下留言「了不起。負責」。（擷取自台灣阿童-童仲彥臉書）

    童仲彥曾忘換帳號，在自己的發文底下留言「了不起。負責」。（擷取自台灣阿童-童仲彥臉書）

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相關關鍵字： 了不起 大巨蛋 大巨蛋案 柯文哲 童仲彥 負責 遠雄大巨蛋
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