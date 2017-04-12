駁以鄰為壑 鄭文燦：石門水庫防淤是馬政府核定
2017-04-12 18:05
［記者謝武雄／桃園報導］經濟部水利署計畫於石門水庫興建防淤排砂隧道，將水庫淤砂排入大漢溪流域，遭新北市政府重批，「不能接受這種以鄰為壑的政策」；桃園市長鄭文燦不甘示弱回應，該計畫是馬政府時代核定，朱立倫擔任桃園縣長時也極力爭取，且石門水庫對新北、桃園的產業發展、民生用水都很重要，工程有其價值，絕對不是以鄰為壑。
鄭文燦表示，阿姆坪防淤隧道工程完工後採「水力排砂」，只有在水庫滿水位時才可能使用，這大都是颱風暴雨季節，這時候整個大漢溪屬於暴漲狀態，排出的淤砂會排到出海口，不會有淤積情形。
鄭文燦強調，「治水不分藍綠」，民進黨在首次執政時，提出8年800億治水預算計畫，之後提升到1100億元，國民黨執政也提出6年600億的流域綜合治理計畫；此次「前瞻基礎建設計畫」中的「水環境建設計畫」，預算2500億元，其中1500億元用於水資源開發、720億元用於治水、280億元則進行水環境營造，透過特別預算的方式，一次完成相關重要建設。
鄭文燦說，透過此次特別預算，達成石門水庫與河川共生共養、延長石門水庫使用年限、落實用水正義、四大溪流流域整治等目標，也希望未來中央政府朝向智慧用水、水權統一的方向努力，站在全國角度來管理水資源，讓每個地方都能受到公平待遇，落實「用水正義」。
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