李凈瑜：李俊敏直言中國國安單位暴衝錯抓李明哲
〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織人權工作者李明哲，遭關押至今已25天，中國僅告知，他涉嫌「危害國家安全」被捕，但確切事由不得而知。李明哲妻子李凈瑜今發聲明表示，近日與她聯繫的李俊敏說，中國國安單位這次有點「走鐘」，廣東國防部門因有「業績壓力」而暴衝「找錯人了」。
李凈瑜在聲明中提到，就李明哲的案情，李俊敏告訴她，這次國安單位有點「走鐘」，因社會團體法實施，他們需要業績，「找錯人了」，並直言兩岸關係敏感的時候，這不是一個好案子。
文中指出，李俊敏接著說，「還沒有進入法律程序， 我所謂的法律程序就是真正的逮捕、起訴這個階段，現在只是留滯，但是我比較擔心是暴衝，我今天講的是本案是因為廣東國防部門暴衝，所以在本案走就是以往國安局與國台辦的矛盾」。
李凈瑜呼籲，要國台辦把事情查清楚，「你們委託的李俊敏先生到底對我說了什麼？」她表示，李俊敏從未說他是受海協會之託，而是「我的背景是立法院，我現在還是在賴士葆當助理」；「如今國台辦證實李俊敏就是海協會正式的受託人，那麼海協會就是認為他們抓錯人了」，怕被北京政府得知，趕緊派李俊敏圍事，「威脅利誘恐嚇不准我前往北京揭露真相。這就是我的台胞證在起飛被註銷的真正原因」。
李凈瑜在文末直言，這件事「根本是廣東地方情治單位為了業績而創造的案子」，難怪至今仍搞不出什麼名堂，要求快釋放李明哲，別牽連、玷汙中共中央政府的大國形象。
李明哲妻 李凈瑜回覆國台辦聲明全文：
20170412
第一、針對國台辦表示：「台灣如蓄意製造事端，意圖干擾依法辦案，只會使問題複雜化，損害當事人的權益。」我想澄清，我在3月24日已聲明表示：「我們願坦然面對，依據文明國家的標準負起代價。關鍵是請中國政府公布李明哲在何處？犯何罪？」我從頭到尾也只要求「家屬人道探視」。
你們抓人製造事端，又神秘搞失蹤，還高調恐嚇不准被害人喊冤？請問「當事人權益」不是「依法」處理，依「事實」量刑嗎？難道是依其「妻子」在外面的表現來量刑的嗎？這是什麼時代的法理觀念！我的堅持與你們的恐嚇只是剛好顯示出貴政府辦案的無法無天。
第二、關於「海協會委託台灣有關團體，也就是海峽兩岸交流服務中心，向李明哲的妻子通報了有關情況」。這等於是國台辦公開正式承認李俊敏是中國合法派遣的掮客，也就是說「中國在台灣有合法的買辦」，而且都是由國民黨人士包辦，無異是向台灣人民坐實了這些國民黨人就是賣台集團，由共產黨抓人，國民黨人在台灣圍事。台灣白色恐怖時代對抗國民黨高壓統治，時常常出現一種言論「你們對國民黨不了解….」，現在台灣社會有一些人開始對我指控：「李太太不了解中國….」。我研究歷史，我不是不了解「統治者就是要人民屈服的做法」，我只是不想像你們一樣屈服了而已。
第三、請國台辦調查清楚，你們委託的李俊敏先生到底對我說了什麼？首先，李俊敏從未對我表示他是受中國海協會之託，他對我說的第一句話是：
「我的背景是立法院，我現在還是在賴士葆當助理。」
關於李明哲的案情，李俊敏是這樣說的：
「其實準確講這次國安單位有點『走鐘』，其實你知道有一些單位有業績壓力….因為社會團體法 （備註:全名《境外非政府組織（INGO）境內活動管理法》，中國於2017年1月1日正式施行） 他們需要… 業績，找錯人了…..找錯人了，這不是一個好案子，因為怎麼講，因為這是兩岸關係敏感的時候不是一個好案子…」
而且李俊敏又說：
「還沒有進入法律程序，我所謂的法律程序就是真正的逮捕、起訴這個階段，現在只是留滯，但是我比較擔心是暴衝，我今天講的是本案是因為廣東國防部門暴衝，所以在本案走就是以往國安局與國台辦的矛盾」
如今國台辦證實李俊敏就是海協會正式的受託人，那麼海協會就是認為他們抓錯人了，所以怕北京中央政府知道，趕快派李俊敏來圍事，威脅利誘恐嚇不准我前往北京揭露真相。這就是我的台胞證在起飛被註銷的真正原因。
結論：
本案根本是廣東地方情治單位為了業績而創造的案子，難怪逮捕迄今近月還搞不出什麼名堂。呼籲廣東地方盡快釋放李明哲，勿牽連玷污了中華人民共和國中央政府的大國形象。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 郭瑤琪案證人證詞前後不一 監院籲提非常上訴
- 立院外委會決議 政府應透過國際管道營救李明哲
- 水庫防淤隧道挨新北批 鄭文燦：治水不分藍綠
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 低薪好苦悶？全聯總裁：年輕人太會花錢....
- 世大運共演曲 資深音樂人帶腦麻兒創作
- 戲劇節目廣告置入太明顯 民視遭罰40萬
- 色檢嫖幼齒 寫悔過書換交保
- 剝削移工引負評 勞工局允檢視
- 「龍岡米干節」即將開跑 13、14日長街宴率先登場
- 撬車遇員警裝蒜 鄭男被查出偷大蒜
- 茄苳樹王棲地挖到湧泉 民眾驚喜
- 風波越燒越大！ 聯航總裁再道歉盼止火
- 亞裔醫師聘2組律師 恐向聯航提起訴訟
- 偏鄉小校老師組隊練龍鳳獅 學生指導拿第一
- 黨產會成立逾7個月 處理310件檢舉案
- 世界閱讀日到 邱鏡淳就「變身」.....
- 法拉利開進商場甩尾 戰鬥民族嗆：這是表演藝術！
- 白百何爆偷吃鮮肉男 調情到泰國送尪綠帽
- 高雄港破天荒開放鳳芸宮入港巡香 各國商船為媽祖讓道
- MLB》麥肯2分砲打破僵局 老虎驚險攻陷雙城
- 皮影戲館限定 「偶的傳人」徵藝生
- 得罪髮型師？林志玲雙頰澎風驚現肉包臉
- 中國H7N9延燒 西藏也淪陷
- 罹患睡眠呼吸中止症 腦中風風險多2倍
- Chaumet奇幻世界 時空平移巴黎─踏入會場宛如直達花都 頂級珠寶手繪草稿 盡顯精湛工藝
- 蔣友青去年早結婚 愛情長跑8年始終熱戀
- 地緣政治緊張升高 歐股漲跌互見
- 中職Live》桃猿vs.悍將
- 豬哥亮癌末作息正常 苦情台語老歌相伴
- 羽球》球后超級威！ 戴資穎星國超級賽直落二開紅盤
- 政大化南新村文資現勘 委員、官員驚艷
- 日職》經典賽後遺症？ 日媒指國家隊王牌失速
- 水庫解渴再等等 嘉南人工增雨效果有限
- 清水地熱勁好行巴士 最快暑假上路
- 軍機噪音擾民未獲補助 彌陀里長要求重測
- 高雄出生率6都最低 加碼生育津貼無效
- 台東青年志工中心辦培力課程
- 《中英對照讀新聞》Syrian children in state of ’toxic stress’, Save the Children says 「拯救兒童」說，敘利亞兒童處於「毒性壓力」狀態中
- 自由廣場》一例一休後的台大醫院現場
- 4/12重要財經新聞一覽
- 厭倦戲劇化人生 伊能靜一心拚第三胎
- NBA》超越洛夫 湯斯成灰狼單季新得分王（影音）
標題：李凈瑜：李俊敏直言中國國安單位暴衝錯抓李明哲
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email