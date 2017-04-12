李凈瑜：李俊敏直言中國國安單位暴衝錯抓李明哲

2017-04-12 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織人權工作者李明哲，遭關押至今已25天，中國僅告知，他涉嫌「危害國家安全」被捕，但確切事由不得而知。李明哲妻子李凈瑜今發聲明表示，近日與她聯繫的李俊敏說，中國國安單位這次有點「走鐘」，廣東國防部門因有「業績壓力」而暴衝「找錯人了」。

李凈瑜在聲明中提到，就李明哲的案情，李俊敏告訴她，這次國安單位有點「走鐘」，因社會團體法實施，他們需要業績，「找錯人了」，並直言兩岸關係敏感的時候，這不是一個好案子。

文中指出，李俊敏接著說，「還沒有進入法律程序， 我所謂的法律程序就是真正的逮捕、起訴這個階段，現在只是留滯，但是我比較擔心是暴衝，我今天講的是本案是因為廣東國防部門暴衝，所以在本案走就是以往國安局與國台辦的矛盾」。

李凈瑜呼籲，要國台辦把事情查清楚，「你們委託的李俊敏先生到底對我說了什麼？」她表示，李俊敏從未說他是受海協會之託，而是「我的背景是立法院，我現在還是在賴士葆當助理」；「如今國台辦證實李俊敏就是海協會正式的受託人，那麼海協會就是認為他們抓錯人了」，怕被北京政府得知，趕緊派李俊敏圍事，「威脅利誘恐嚇不准我前往北京揭露真相。這就是我的台胞證在起飛被註銷的真正原因」。

李凈瑜在文末直言，這件事「根本是廣東地方情治單位為了業績而創造的案子」，難怪至今仍搞不出什麼名堂，要求快釋放李明哲，別牽連、玷汙中共中央政府的大國形象。

李明哲妻 李凈瑜回覆國台辦聲明全文：

20170412

第一、針對國台辦表示：「台灣如蓄意製造事端，意圖干擾依法辦案，只會使問題複雜化，損害當事人的權益。」我想澄清，我在3月24日已聲明表示：「我們願坦然面對，依據文明國家的標準負起代價。關鍵是請中國政府公布李明哲在何處？犯何罪？」我從頭到尾也只要求「家屬人道探視」。

你們抓人製造事端，又神秘搞失蹤，還高調恐嚇不准被害人喊冤？請問「當事人權益」不是「依法」處理，依「事實」量刑嗎？難道是依其「妻子」在外面的表現來量刑的嗎？這是什麼時代的法理觀念！我的堅持與你們的恐嚇只是剛好顯示出貴政府辦案的無法無天。

第二、關於「海協會委託台灣有關團體，也就是海峽兩岸交流服務中心，向李明哲的妻子通報了有關情況」。這等於是國台辦公開正式承認李俊敏是中國合法派遣的掮客，也就是說「中國在台灣有合法的買辦」，而且都是由國民黨人士包辦，無異是向台灣人民坐實了這些國民黨人就是賣台集團，由共產黨抓人，國民黨人在台灣圍事。台灣白色恐怖時代對抗國民黨高壓統治，時常常出現一種言論「你們對國民黨不了解….」，現在台灣社會有一些人開始對我指控：「李太太不了解中國….」。我研究歷史，我不是不了解「統治者就是要人民屈服的做法」，我只是不想像你們一樣屈服了而已。

第三、請國台辦調查清楚，你們委託的李俊敏先生到底對我說了什麼？首先，李俊敏從未對我表示他是受中國海協會之託，他對我說的第一句話是：

「我的背景是立法院，我現在還是在賴士葆當助理。」

關於李明哲的案情，李俊敏是這樣說的：

「其實準確講這次國安單位有點『走鐘』，其實你知道有一些單位有業績壓力….因為社會團體法 （備註:全名《境外非政府組織（INGO）境內活動管理法》，中國於2017年1月1日正式施行） 他們需要… 業績，找錯人了…..找錯人了，這不是一個好案子，因為怎麼講，因為這是兩岸關係敏感的時候不是一個好案子…」

而且李俊敏又說：

「還沒有進入法律程序，我所謂的法律程序就是真正的逮捕、起訴這個階段，現在只是留滯，但是我比較擔心是暴衝，我今天講的是本案是因為廣東國防部門暴衝，所以在本案走就是以往國安局與國台辦的矛盾」

如今國台辦證實李俊敏就是海協會正式的受託人，那麼海協會就是認為他們抓錯人了，所以怕北京中央政府知道，趕快派李俊敏來圍事，威脅利誘恐嚇不准我前往北京揭露真相。這就是我的台胞證在起飛被註銷的真正原因。

結論：

本案根本是廣東地方情治單位為了業績而創造的案子，難怪逮捕迄今近月還搞不出什麼名堂。呼籲廣東地方盡快釋放李明哲，勿牽連玷污了中華人民共和國中央政府的大國形象。