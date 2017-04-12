顏聖冠爆料：柯市府副市長、熊讚都要離職

民進黨台北市議員顏聖冠爆料，指台北市還有一波出走潮，其中體育局長鄭芳梵恐於世大運後離職，離職潮最高層級還包括副市長，甚至扮演世大運吉祥物「熊讚」陳書浩也將離職。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-04-12 17:11

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午赴台北市議會做施政報告答詢，不過，民進黨台北市議員顏聖冠爆料，指台北市還有一波出走潮，其中體育局長鄭芳梵恐於世大運後離職，離職潮最高層級還包括副市長，甚至扮演世大運吉祥物「熊讚」陳書浩也將離職，但對此，柯文哲未回應。

與柯文哲一起打天下的白色力量年輕人走了多少人？顏聖冠細數，包括前發言人林鶴明、前副發言人黃大維、媒體事務組前專員葉芝邑，還有環保局前機要葉敏慧、市長室前專員顏易程、秘書處前專員林聿禪等人，就連扮演熊讚的陳書浩也將離開。

柯文哲也回應，林鶴明到總統府，黃大維在新加坡工作，葉芝邑去幫林錦昌，前市府顧問洪智坤則「在家」，前悠遊卡公司董事長戴季全、市長室專員邱昱凱「被搞垮了」。

顏聖冠還說，最近不斷有傳聞指出，世大運後體育局長鄭芳梵、市府秘書長蘇麗瓊、公訓處長曲兆祥，以及「副市長級人物」也要離開，柯身邊政治幕僚、團隊都走光光，怎麼推動市政；據了解，顏所指的副市長是鄧家基。

質疑出走潮是否市長領導風格有問題？或是因政治鬥爭、心灰意冷才離開？留下來的局處首長，有不少人具有專業；但柯耳根子軟，是否留下的人，只是拍馬屁的人，市長應搞清楚，並有一套究責標準。