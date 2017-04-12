余筱萍：婚姻平權造成社會混亂 網友反問：賭博呢？

有意參選台北市中正、萬華區議員的余筱萍針對「婚姻平權」議題表示，現在談婚姻平權還太早，應該取得共識才能合法。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-04-12 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕曾在澳門世界麻將大賽中拿下第3名的「賭后」余筱萍宣布參選台北市中正、萬華區議員。被問及「婚姻平權」議題時，余筱萍表示自己保持中立立場，「但現在談婚姻平權還太早、造成社會衝突與混亂」。對此，網友則反問她「賭博不會造成社會混亂嗎？」

綜合媒體報導，余筱萍參加廣播節目的專訪時表示，「戀愛是自由的，但台灣現在讓同性婚姻合法還太早，會有衝突混亂」。對於婚姻平權，她保持中立的立場，若大家取得共識，能合法就合法。

網友們在PTT八卦板上對於余筱萍的言論回應表示：「反同人數太少所以不會混亂」、「台灣真的什麼阿貓阿狗都能選民意代表」、「邏輯很怪，如果早點通過就不用抗爭了啊」、「遊行就是製造混亂...那賭博呢？」、「拜託隨便哪個誰快出來選，我不想在童余兩個爛咖做抉擇」。